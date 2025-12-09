Bütçe dostu POCO C85 5G tanıtıldı: 120 Hz ekran ve dev batarya

Reklam

Uygun fiyatlı 5G telefon modeli POCO C85 5G resmen tanıtıldı.

Cihaz, 120 Hz yenileme hızına sahip 6.9 inç HD+ ekran ve Dimensity 6300 işlemci ile geliyor.

Telefonda 33W hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil kapasitesi yer alıyor.

Xiaomi’nin yeni uygun fiyatlı telefonu POCO C85 5G bugün resmen tanıtıldı. Fiyat-performans odaklı bir akıllı telefon deneyimine ev sahipliği yapan cihaz, kendi segmentinde öne çıkacak etkileyici yetenekleriyle şimdiden dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Yeni POCO modeli alışıldık bir tasarımla karşımıza çıkıyor. POCO C85 4G sürümünün özünü koruyan bu seçeneğin öne çıkan yetenekleri arasında 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, 6.000 mAh’lik geniş pil kapasitesi ve 5G bağlantı desteği yer alıyor.

POCO C85 5G özellikleri

Boyutlar: 171,56×79,49×7,99 mm

Ağırlık: 211 gram

Ekran: 1600 x 720 piksel HD+ çözünürlüğe sahip 6,9 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

RAM kapasitesi: 4 GB, 6 GB veya 8 GB LPDDR4X RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB UFS 2.2 depolama alanı / MicroSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens ve 2 MP sensörlü yardımcı lens

Batarya kapasitesi: 33W şarjlı 6.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 kullanıcı arayüzü

Diğer özellikler: 5G bağlantısı, çift bantlı Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, IP64 sertifikası ve yan tarafta parmak izi okuyucusu

POCO’nun yeni modelinde 6,9 inç büyüklüğünde bir LCD ekran yer alıyor. Bu ekranda HD+ çözünürlük kalitesi destekleniyor. Aynı zamanda akıcı bir mobil deneyim için 120 Hz yenileme hızı sunuluyor.

POCO C85 5G modeli MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 çipini kalbinde taşıyor. Bu işlemciyi daha önce Vivo Y29s 5G, Vivo Y50i, Redmi 15C 5G, Realme P3 Lite 5G, Honor Play 10C, OPPO K13x 5G, Vivo Y29t 5G, Vivo Y19 5G, Vivo Y300C ve Realme 14T 5G gibi modellerde de görmüştük.

FoneArena’nın haberine göre cihazda 8 GB’a kadar RAM kapasitesi yer alıyor. Aynı zamanda 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Ayrıca daha fazla depolamaya ihtiyaç duyan kullanıcılar için microSD kart girişi desteği de bulunuyor.

Telefonda 50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı sensör bulunuyor. Ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası karşımıza çıkıyor. 33W kablolu şarj desteğine sahip 6.000 mAh pil kapasitesi sunuluyor. Ayrıca telefon kutudan çıkar çıkmaz Android 15 tabanlı HyperOS 2 arayüzüyle çalışıyor.

POCO C85 5G fiyatı

POCO’nun yeni cihazı siyah, mor ve yeşil renk seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. İlk olarak Hindistan pazarında satışa sunulan POCO C85 5G’nin fiyatı 11.999 INR’den (yaklaşık 5 bin 500 TL) başlıyor.