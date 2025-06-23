Vivo Y29t 5G tanıtıldı: Askeri düzeyde dayanıklılık ve 6.000 mAh pil

Vivo'nun bütçe dostu yeni telefonu Y29t 5G resmen duyuruldu.

Cihaz 6.000 mAh'lik geniş pil kapasitesi, askeri düzeyde dayanıklılık ve 50 MP ana kamera gibi yetenekleriyle öne çıkıyor.

İlk olarak Malezya pazarında satışa çıkan telefonun yakında Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

Vivo Mobile uygun fiyatlı yeni akıllı telefon modeli ile karşımıza çıktı. Cihaz bu yılın Mart ayında tanıtılan Y29s 5G’nin bir çeşidi olarak duyuruldu. Yeni Vivo Y29t 5G fiyat-performans odaklı yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Düz kenarlı ve düz ön ve arka panellere sahip bir gövde ile gelen cihaz, uzun dikey hap şeklinde iki lensli bir kamera modülü ve yeşil/altın renk seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Plastikten yapılmış olmasına rağmen cihazda sağlam bir yapı mevcut. Darbelere, düşmelere, toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık için IP64, MIL-STD-810H ve SGS 5 yıldızlı sertifikaları bulunuyor.

Vivo Y29t 5G özellikleri

Boyutlar: 167,3 × 77 × 8,2 mm

167,3 × 77 × 8,2 mm Ağırlık: 202 gram

202 gram Ekran: HD+ çözünürlüğe (1600 x 720 piksel) sahip 6,74 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

HD+ çözünürlüğe (1600 x 720 piksel) sahip 6,74 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB LPDDR4X RAM

6 GB ve 8 GB LPDDR4X RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB eMMC 5.1 depolama

128 GB ve 256 GB eMMC 5.1 depolama Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

5 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 0.08 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 0.08 MP derinlik sensörü Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 5 Dual Band, Bluetooth 5.4, NFC, yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucu

5G bağlantısı, Wi-Fi 5 Dual Band, Bluetooth 5.4, NFC, yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucu Batarya kapasitesi: 15W şarjlı 6.000 mAh pil

15W şarjlı 6.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 kullanıcı arayüzü

Ekranda eski modelle benzerlikler görülüyor. 1600 x 720 piksel HD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,74 inç IPS LCD panel bulunuyor. Ayrıca 570 nite kadar parlaklık ve sesi yüzde 200’e kadar artıran özel bir moda sahip stereo ses sistemi de yer alıyor.

Vivo Y29t 5G modeli 6 GB ve 8 GB LPDDR4X RAM kapasitesi ile 128 GB ve 256 GB depolama alanıyla birlikte geliyor. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 yonga seti yer alıyor. Kullanıcılar ayrıca MicroSD kartlarla hafıza alanını genişletme olanağına da sahip olabiliyor.

Kameralar açısından lansman basit ve damla şeklindeki bir çentiğe yerleştirilmiş 5 MP ön lensin yanı sıra 50 MP ana sensör ve 0,08 MP derinlik hesaplaması için yardımcı sensöre sahip iki arka lens bulunuyor. Vivo ayrıca istenmeyen nesnelerin silinmesi gibi bu kameraları destekleyen AI özelliklerini öne çıkarıyor.

Vivo Y29t’yi Y29s’den ayıran en güçlü nokta ise 15 W şarjla birlikte büyük 6.000 mAh pil kapasitesi oluyor. Cihaz 5G bağlantıları, Wi-Fi 5 Dual Band, Bluetooth 5.4 ve NFC, yan taraftaki güç düğmesine entegre edilmiş parmak izi okuyucu ve Funtouch OS 15 arayüzü altında çalışan Android 15 işletim sistemi ile karşımıza çıkıyor.

Vivo Y29t 5G fiyatı

Vivo’nun uygun fiyatlı yeni telefonu ilk olarak Malezya pazarında satışa sunuluyor. Bütçe dostu cihaz 1.099 Malezya Ringgiti (yaklaşık 10 bin TL) karşılığında satılıyor.