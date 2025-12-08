Samsung Galaxy Z TriFold’da önemli bir özelliğin yokluğu kullanıcıları üzecek

Reklam

Samsung'un üçe katlanabilen ilk telefonu olan Galaxy Z TriFold'da "Flex Modu" özelliğinin yer almayacağı ortaya çıktı.

Bu işlevsel özellik, Z Fold ve Z Flip cihazlarında ekran kısmen katlandığında uygulama arayüzünü eller serbest kullanıma uygun hale getiriyordu.

Galaxy Z TriFold yüzeye yerleştirilebilecek şekilde katlanabilmesine rağmen, yazılımın arayüzü pozisyona göre otomatik olarak uyarlamayacağı vurgulanıyor.

Samsung geçen hafta üçe katlanan ilk akıllı telefonu Galaxy Z TriFold modelini piyasaya sürerek cesur bir adım attı. Fakat ne yazık ki kullanıcılar adına her şey beklendiği gibi ilerlemedi.

Fütüristik görünümü ve akıllı telefon ile tablet arasındaki hibrit formuna rağmen cihaz, “Z” serisinin en iyi özelliklerinden birinden yoksun kalıyor.

Galaxy Z TriFold, Flex Mode özelliğine sahip olmayacak

Üçe katlanan yeni Samsung telefonu, markanın en yeni katlanabilir cihazları olan Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 gibi katlanabilir cihazlarında her zaman öne çıkan bir özellik olan Flex Mode’un yokluğuna işaret ediyor.

Bilmeyenler için Flex Mode özelliği YouTube, Kamera ve diğer optimize edilmiş uygulamalarda olduğu gibi, cihazı bir yüzeyde kısmen katlanmış halde kullanmanıza, içeriği üstte ve kontrolleri altta görüntülemenize olanak tanıyor.

Bu işlevsel deneyim, özellikle de dikey sosyal medya içerikleri oluşturmak gibi eller serbest kullanım gerektiren görevlerde telefonu kullanmayı daha pratik ve sürükleyici hale getiriyor.

Yıllar içinde bu özellik, Samsung’un katlanabilir telefonlarının ayırt edici özelliklerinden biri haline geldi. Fakat bunun Galaxy Z TriFold’da bulunmaması, kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı.

SamMobile’ın haberine göre Galaxy Z TriFold modeli ekranın üçte biri kullanıcıya bakacak şekilde bile desteklenebiliyor. Fakat yazılım arayüzü bu tür bir kullanıma uyarlayamıyor.

Sonuç olarak içerikle etkileşimde bulunurken garip bir his oluşuyor. Zira ekran öğeleri herhangi bir görsel düzenleme olmadan sabit kalıyor.

Samsung Galaxy Z TriFold özellikleri

Boyutlar: Katlanmış hali 159,2 x 75 x 12,9 mm, a çık hali 159,2 x 214,1 x 3,9-4,2 mm

Ağırlık: 309 gram

Dahili ekran: QXGA+ çözünürlüklü (2160 x 1584 piksel) dahili 10 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X ekran, 1-120 Hz yenileme hızı, 1600 nit tepe parlaklık

Harici ekran: FHD+ çözünürlüklü (2520 x 1080 piksel) 6,5 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X harici ekran, 1-120 Hz yenileme hızı, 2.600 nit tepe parlaklık, Corning Gorilla Glass Ceramic 2

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

RAM kapasitesi: 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 512 GB veya 1 TB dahili depolama alanı

Ön kamera: 10 MP sensörlü (f/2.2) dahili lens ve 10 MP sensörlü (f/2.2) harici lens

Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.7), 12 MP sensörlü (AF, 120º) ultra geniş lens ve 10 MP sensörlü telefoto lens (OIS, PDAF, f/2.4, 3x optik zoom)

Batarya kapasitesi: 45W kablolu ve 15W kablosuz şarj özelliğine sahip 5.600 mAh pil

Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, s tereo ses ve IP48 sertifikası

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8 kullanıcı arayüzü