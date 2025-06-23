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    Bütçe dostu OPPO K13x 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Uygun fiyatlı telefon arayan tüketiciler için OPPO K13x 5G resmen tanıtıldı. Cihaz gelişmiş dayanıklılığıyla dikkat topluyor.
    OPPO K13x 5G
    Görsel: OPPO
    • OPPO K13x 5G resmen duyuruldu.
    • Bütçe dostu akıllı telefon modeli askeri standartlarda dayanıklılık ortaya koyuyor.
    • İlk olarak Hindistan'da satışa çıkan telefonun yakında ülkemize gelmesi bekleniyor.

    OPPO kısa süre önce Hindistan pazarında yeni akıllı telefon modelini piyasaya sundu. Bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olan OPPO K13x 5G modeli şık tasarımı ve gelişmiş dayanıklılığıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

    Rekabetçi bir fiyat etiketine sahip olan yeni OPPO telefonu sıra dışı dayanıklılığı ve basit teknik özellikleri ile günlük kullanım için son derece ideal bir mobil deneyime kapı aralıyor. İlk olarak Hindistan’da satışa çıkan telefonun yakında Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelere gelmesi bekleniyor.

    OPPO K13x 5G özellikleri

    • Boyutlar: 165,71 × 76,24 × 7,99 mm
    • Ağırlık: 194 gram
    • Ekran: HD+ çözünürlüklü (1604 x 720 piksel) 6,67 inç LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
    • RAM kapasitesi: 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 8 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens ve 2 MP sensörlü derinlik lensi
    • Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS ve USB-C portu
    • Batarya kapasitesi: 45W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil
    • Dayanıklılık: IP65, SGS Gold Drop ve MIL-STD 810H sertifikaları
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15 kullanıcı arayüzü

    OPPO’nun bütçe dostu yeni telefonu SGS Gold Drop ve askeri sınıf MIL-STD 810H tarafından onaylandı. Model havacılık sınıfı AM04 alüminyum alaşımından yapılmış, Crystal Shield camla güçlendirilmiş ve deniz süngerlerinden esinlenen biyomimetik şok emme sistemiyle geliştirilmiş sağlam, hasara dayanıklı bir gövde sunuyor.

    OPPO K13x 5G
    Görsel: OPPO

    OPPO K13x 5G modeli HD+ çözünürlük (1604 x 720 piksel), 120 Hz yenileme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme, 1.000 nit tepe parlaklık ve Gorilla Glass 7i korumasına sahip 6,67 inç LCD ekranla karşımıza çıkıyor. 8 GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.2 dahili depolama alanı destekleniyor. Cihaz ayrıca microSD kart girişi desteğine yer veriyor.

    Gizmochina’ya göre uygun fiyatlı yeni telefon MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 yonga setinden güç alıyor. Cihaz günlük kullanım için son derece ideal bir performans vadediyor. 45W SUPERVOOC hızlı şarj desteğine sahip oaln telefonda 6.000 mAh pil kapasitesi mevcut.

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    OPPO K13x 5G cihazı 50 megapiksel ana sensör ve 2 megapiksel yardımcı lens olmak üzere çift modüle sahip. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için ise önde 8 megapiksel kamera yer alıyor. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Anroid 15 tabanlı ColorOS 15 arayüzü ile hizmet veriyor.

    Cihazın diğer özellikleri arasında 5G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS, USB-C portu, yan tarafa monte edilmiş parmak izi tarayıcısı ve su/toza dayanıklılık için IP65 sertifikası yer alıyor. OPPO K13x 5G’nin 165,71×76,24×7,99 mm ölçülerinde ve 194 gram ağırlığında olduğu vurgulanıyor.

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    OPPO K13x 5G fiyatı

    Midnight Violet ve Sunset Peach renk seçenekleri ile karşımıza çıkan yeni OPPO telefonu 11.999 rupi (yaklaşık 5 bin 500 TL) karşılığında satılıyor. Cihazın Hindistan pazarından sonra diğer ülkelere ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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