Vivo Y29s 5G piyasaya çıktı: Android 15, Dimensity 6300 ve daha fazlası

Vivo'nun yeni giriş seviyesi telefonu piyasaya çıktı.

Dimensity 6300 çipinden güç alan Vivo Y29s 5G resmen tanıtıldı.

50 MP ana kamera ve Android 15 işletim sistemine sahip telefon, fiyat-performans odaklı donanımıyla dikkat çekiyor.

Vivo yüksek dayanıklılığa sahip yeni giriş seviyesi telefonu ile karşımıza çıktı. Vivo Y29s 5G modeli sessiz sedasız bir şekilde tanıtıldı. Y29 5G’nin daha sade bir versiyonu olarak lanse edilen model, MediaTek çipi ile fiyat-performans odaklı bir deneyim sağlıyor.

Şirketin yeni telefonu, Y29 5G’ye son derece benzer bir görünümle geliyor. Yalnızca kamera modülü gibi bazı unsurlar basitleştiriliyor. Jade Green ve Titanium Gold renk seçenekleriyle şık ve minimal bir tasarım ortaya koyan model, darbelere ve aşırı sıcaklıklara karşı dayanıklılık için MIL-STD-810H askeri sertifikasıyla donatılıyor.

Vivo Y29s 5G özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüğe (1600 x 720 piksel) sahip 6,74 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

HD+ çözünürlüğe (1600 x 720 piksel) sahip 6,74 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM kapasitesi: 8 GB LPDDR4X RAM

8 GB LPDDR4X RAM Dahili depolama alanı: 256 GB eMMC 5.1 depolama

256 GB eMMC 5.1 depolama Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

5 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 0.08 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 0.08 MP derinlik sensörü Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 5 Dual Band, Bluetooth 5.4, NFC, yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucu

5G bağlantısı, Wi-Fi 5 Dual Band, Bluetooth 5.4, NFC, yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucu Batarya kapasitesi: 15W şarjlı 5.500 mAh pil

15W şarjlı 5.500 mAh pil Boyutlar: 167,3 × 77 × 8,2 mm

167,3 × 77 × 8,2 mm Ağırlık: 199 gram

199 gram İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 kullanıcı arayüzü

Gizmochina’nın haberine göre Vivo Y29 ile benzer bir şekilde MediaTek Dimensity 6300 çipiyle donatılan cihaz, 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB eMMC 5.1 depolama alanıyla karşımıza çıkıyor. Böylelikle günlük kullanım ve hafif oyunlar için tatmin edici bir performans vaat ediliyor.

Vivo Y29s 5G modeli 1600 x 720 piksel HD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı ve 570 nite kadar parlaklık sunan 6,74 inç IPS LCD panelle karşımıza çıkıyor. Önde 5 MP’lik bir selfie kamerası sunan telefon, arkada ise 50 MP’lik ana sensör ve derinlik hesaplamalarından sorumlu olan 0,08 MP’lik bir portre sensörüne ev sahipliğinde bulunuyor.

Telefonun güçlü yanlarından biri de 5.500 mAh kapasiteli bataryası oluyor. Fakat maalesef telefonda 15W’lık düşük bir şarj gücünü destekliyor. 5G bağlantısına sahip modelde Wi-Fi 5 Dual Band, Bluetooth 5.4, NFC, su sıçramalarına karşı dayanıklılık için IP64 sertifikası, yan taraftaki güç düğmesine entegre edilmiş parmak izi okuyucu ve Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 kullanıcı arayüzü bulunuyor.

Vivo Y29s 5G giriş seviyesi özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Fakat şimdilik ne yazık ki cihazın satış fiyatı belirsizliğini korumaya devam ediyor.