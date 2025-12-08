Apple’dan Çin’e özel jest: iPhone 17 Pro fiyatları düştü

Reklam

Apple, Çin pazarında iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max için 300 CNY (yaklaşık 2 bin TL) tutarında resmi bir fiyat indirimi sunuyor.

Bu indirim fırsatı, serinin lansmanından bu yana resmi kanallardan yapılan ilk büyük kampanya olarak dikkat çekiyor.

Kampanyanın 14 Aralık tarihine kadar geçerli olacağı ifade ediliyor.

Teknoloji devi Apple, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin lansmanlarından bu yana ilk resmi fiyat indirimini uygulayarak hayranları şaşırttı. Amiral gemisi özelliklere sahip olan modeller, 14 Aralık’a kadar geçerli olan promosyon kapsamında şirketin Çin’deki internet sitesinde 300 CNY (yaklaşık 2 bin TL) kadar daha ucuza satılıyor.

Apple’ın bu dikkat çeken kararı, yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro modellerine yönelik güçlü talebin ortasında geldi. Aynı zamanda söz konusu hamle, markanın dünyanın en büyük akıllı telefon pazarında yüksek satış temposunu sürdürme stratejisini de güçlendiriyor.

Reklam

Apple, Çin pazarı için şaşırtıcı bir indirime gitti

Çin’deki fiyat indirimiyle birlikte iPhone 17 Pro’nun fiyatı 8.699 CNY (yaklaşık 52 bin TL) olurken, iPhone 17 Pro Max’in fiyatıysa 9.699 CNY (yaklaşık 58 bin TL) oldu. Geçici bir indirim olsa da bu fiyatlar Çin’in en büyük alışveriş festivali olarak da bilinen Bekarlar Günü (11 Kasım) gibi önemli perakende etkinliklerinde görülen fiyatlara benziyor.

Gizmochina’nın haberine göre söz konusu kampanya, amiral gemisi telefon serisinin bir süredir gördüğü en düşük resmi fiyatı temsil ediyor. Fakat yine de bazı perakendeciler hala daha agresif promosyon fırsatlar sunabiliyor.

Eylül ayında piyasaya sürülen yeni iPhone’lar yatay modülde kameralar, alüminyum alaşımlı çerçeve, gelişmiş buhar odası (VC) soğutması ve altı çekirdekli CPU/GPU’yu birleştiren güçlü A19 Pro çipiyle yeniden tasarlanmış bir tasarımla karşımıza çıktı.

iPhone 17 Pro Max satış rakamları yalnızca 11 haftada, önceki neslin 63 haftalık toplam satışlarının yüzde 58’ine ulaştı. Öte yandan diğer modeller de benzer bir seyir izliyor.

Analistler, bu tempo devam ederse Apple’ın 2025 yılında rekor küresel sevkiyatlara ulaşarak ABD dışında da premium segmentteki liderliğini pekiştirebileceğini öngörüyor.

iPhone 17 Pro ve Pro Max’in teknik özellikleri

iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Boyutlar 149,6 x 71,5 x 8,25 mm 163 x 77,6 x 8,25 mm Ağırlık 199 gram 227 gram Ekran boyutu 6,3 inç Super Retina XDR OLED 6,9 inç Super Retina XDR OLED Ekran çözünürlüğü 2622 x 1206 piksel 2868 x 1320 piksel Yenileme hızı 120 Hz 120 Hz Tepe parlaklık 2000 nit 2000 nit Ekran koruması Ceramic Shield Ceramic Shield İşlemci Apple A19 Pro Apple A19 Pro Dahili depolama 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB 256 GB, 512 GB veya 1 TB Arka ana kamera 48 MP (f/1.78, OIS) 48 MP (f/1.78, OIS) Arka ultra geniş kamera 48 MP (f/2.2, Makro modu, AF) 48 MP (f/2.2, Makro modu, AF) Arka telefoto kamera 48 MP (OIS, 8x Optik Yakınlaştırma) 48 MP (OIS, 8x Optik Yakınlaştırma) Ön kamera 24 MP (Otomatik Odaklama) 24 MP (Otomatik Odaklama) Bağlantı 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC Batarya kapasitesi MagSafe ile 25W’a kadar şarj 5.000 mAh (MagSafe ile 25W’a kadar şarj) Diğer özellikler Face ID, Kamera Kontrol Düğmesi, Eylem Düğmesi, IP68 Face ID, Kamera Kontrol Düğmesi, Eylem Düğmesi, IP68 İşletim sistemi iOS 26 iOS 26 Renk seçenekleri Siyah, Beyaz, Gri, Koyu Mavi, Turuncu Siyah, Beyaz, Gri, Koyu Mavi, Turuncu