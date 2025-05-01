Vivo Y19 5G uygun fiyatıyla piyasaya çıktı: İşte özellikleri

Vivo yeni bütçe dostu telefonunu resmen tanıttı.

Uygun fiyatıyla öne çıkan Vivo Y19 5G piyasaya çıktı.

İlk olarak Hindistan'da raflara gelen telefon, önümüzdeki haftalarda diğer ülkelerde de satışa sunulacak.

Vivo bugün Hindistan pazarında yeni giriş seviyesi akıllı telefon modelini tanıttı. Uygun fiyatıyla dikkat çeken Vivo Y19 5G duyuruldu. Şirketin yeni modeli, 2019 yılında Asya kıtasında piyasaya sürülen Vivo Y19 4G’nin yeni versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Cihazın öne çıkan özellikleri arasında 90 Hz yenileme hızına sahip büyük bir ekran, yapay zeka özelliklerine sahip kamera desteği, 5.000 mAh’nin üzerinde kapasiteye sahip pil gücü ve dayanıklı yapısı yer alıyor. İşte Vivo Y19 5G’nin merak edilen tüm ayrıntıları…

Vivo Y19 5G özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüğe sahip 6,74 inç LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

HD+ çözünürlüğe sahip 6,74 inç LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM kapasitesi: 4 GB ve 6 GB RAM

4 GB ve 6 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama / microSD kart desteği

128 GB dahili depolama / microSD kart desteği Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

5 MP ön kamera Arka kamera: 13 MP sensörlü ana lens

13 MP sensörlü ana lens Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4 ve USB-C portu

5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4 ve USB-C portu Batarya kapasitesi: 15W şarjlı 5.500 mAh pil

15W şarjlı 5.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 kullanıcı arayüzü

Markanın yeni telefonu Rainbow Crystal dokusuna sahip mat metal bir çerçeveyle geliyor. Cihazın yapısı, ekstra dayanıklılık için İsviçre SGS Beş Yıldızlı Düşme Direnci sertifikasına ve su/toza dayanıklılığı garantilemek için IP64 sertifikasına sahip. 8.19 milimetre kalınlığında olan cihaz, 199 gram ağırlıkla sunuluyor.

Uygun fiyatlı telefon arayanlar için öne çıkan Vivo Y19 5G, HD+ çözünürlüğe sahip 6,74 inç LCD ekranla geliyor. Bu ekranda 90 Hz yenileme hızı, düşük mavi ışık emisyonu için TÜV Rheinland sertifikası, damla şeklinde çentik ve ıslak elle tutma desteği bulunuyor.

6 GB’a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla birlikte gelen cihaz, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 yonga setiyle çalışıyor. 15W hızlı şarj özelliğine sahip telefonda Charging Engine 2.0 teknolojisi yer alıyor. Cihaz 5.500 mAh pil kapasitesi taşıyor.

Vivo Y19 5G kamera özellikleri ile de dikkat çekiyor. Cihaz gece modu, portre ve profesyonel fotoğrafçılık için AI özelliklerine sahip 13 megapiksel ana kamerayla geliyor. Belgeleri taramak için AI Erase, AI Photo Enhance ve AI Document özellikleri bulunuyor. Selfie ve görüntülü görüşmeler için ise ön tarafta 5 megapiksellik bir kamera bulunuyor.

Android 15 işletim sistemiyle gelen cihaz, Funtouch OS 15 arayüzü altında çalışıyor. Cihazda ayrıca microSD kart desteği, 5G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB-C portu ve yan tarafta parmak izi okuyucusu yer alıyor.

Vivo Y19 5G fiyatı

İlk olarak Hindistan’da satışa çıkan Vivo Y19 5G’nin fiyatı belli oldu. Cihaz 10.499 rupi (yaklaşık 4 bin 750 TL) karşılığında satılıyor.