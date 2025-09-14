Bütçe dostu performans canavarı Realme P3 Lite 5G piyasaya çıktı

Uygun fiyatlı Realme P3 Lite piyasaya çıktı.

Dimensity 6300 işlemcili telefon, 45W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil kapasitesiyle geliyor.

32 MP ana kameraya sahip olan modelde 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç IPS LCD ekran yer alıyor.

Realme P3 Lite uygun fiyat etiketi ile piyasaya çıktı. Fiyatına göre güçlü birtakım özellikler sunan giriş seviyesi akıllı telefon, üst düzey dayanıklılığıyla da artı puan toplamayı başarıyor.

Geçen yıl piyasaya çıkan Realme P2 serisinin bütçe dostu halefi, göz alıcı bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Yeşil, beyaz ve mor renk seçeneklerine sahip olan telefonda askeri düzeyde dayanıklılık sağlanıyor. Cihazın öne çıkan diğer noktaları arasında 45W hızlı şarj, 6.000 mAh pil kapasitesi ve Dimensity 6300 çipi yer alıyor.

Realme P3 Lite 5G özellikleri

Boyutlar: 165,6 x 76,22 x 7,94 mm

Ağırlık: 197 gram

Ekran: HD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç IPS LCD ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

RAM kapasitesi: 4 GB ve 6 GB RAM

Dahili depolama alanı 128 GB dahili depolama alanı / MicroSD kart ile genişletilebilir hafıza

Selfie kamerası 8 MP ön kamera

Ana kamera: 32 MP arka kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.

Dayanıklılık: IP64 ve MIL-STD-810H sertifikaları

Batarya kapasitesi: 45W şarjlı 6.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 kullanıcı arayüzü

Realme’nin yeni telefonu HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç IPS LCD ekran sunuluyor. Arka tarafta f/1.8 diyafram aralığına sahip 32 MP ana kamera yer alıyor. Önde ise 8 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Realme P3 Lite cihazı MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 çipinden güç alıyor. Böylelikle internette dolaşma, mobil oyun oynama ve sosyal medyada vakit geçirme gibi konularda iyi bir performans sağlanıyor.

128 GB dahili depolama alanına sahip olan telefonda 6 GB RAM kapasitesi mevcut. Kullanıcılar ayrıca RAM’i 32 GB’a kadar genişletebiliyor. Ayrıca microSD kart girişi desteği sayesinde hafızasını da artırabiliyor.

Yeni Realme telefonu 6.000 mAh pil kapasitesi taşıyor. Cihazda 45W hızlı şarj desteği yer alıyor. Android 15 işletim sistemi ile kutudan çıkan akıllı telefon, Realme UI 6.0 kullanıcı arayüzüyle çalışıyor.

Realme P3 Lite fiyatı

İlk olarak Hindistan pazarında raflarda boy göstermeye başlayacak olan bütçe dostu Realme telefonu 10.499 rupiden (yaklaşık 5 bin TL) başlayan fiyatlarla tüketicilere hitap ediyor. Cihazın Türkiye pazarına ne zaman geleceği ise şu anda belirsizliğini koruyor.