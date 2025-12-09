Türkiye’de satışa çıkacak Honor Magic 8 Lite resmen tanıtıldı

Reklam

Honor Magic 8 Lite, Snapdragon 6 Gen 4 çipi ve 7.500 mAh pil kapasitesiyle duyuruldu.

Orta seviye telefon modeli Orman Yeşili, Gece Siyahı ve Kızıl Kahverengi renk seçenekleriyle raflara gelecek.

Cihazın 16 Aralık Salı günü Türkiye pazarında satışa çıkacağı doğrulandı.

Orta seviye canavarı Honor Magic 8 Lite resmen tanıtıldı. Serinin alışıldık şık tasarımını koruyan yeni model, önümüzdeki hafta Türkiye pazarında da satışa çıkacak. Güçlü özellikleriyle adından söz ettirmeye aday görülen cihaz, kısa sürede global olarak ilgi odağı haline geldi.

Honor’un yeni telefonu fiyatına göre iddialı bir donanıma ev sahipliğinde bulunuyor. Kendi segmentinde dikkat yaratan ürünün öne çıkan özellikleri arasında, Honor Magic 7 Lite modelinde yer alan Snapdragon 6 Gen 1 çipinin yerine kullanılan Snapdragon 6 Gen 4 çipi yer alıyor. Aynı zamanda model, devasa batarya kapasitesi ve gelişmiş OLED ekranıyla da fark yaratıyor.

Honor Magic 8 Lite özellikleri

Boyutlar: 161,9 x 76,1 x 7,76 mm

Ağırlık: 189 gram

Ekran: 1,5K çözünürlük (1200 x 2640 piksel) ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 6,79 inç düz OLED ekran

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB depolama

Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

Arka kamera: 108 MP sensörlü ana lens (OIS/EIS) ve 5 MP sensörlü ultra geniş lens

Batarya kapasitesi: 66W şarjlı 7.500 mAh batarya

İşletim sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9 kullanıcı arayüzü

Diğer özellikler: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, IP68/69K sertifikası, ekran altı optik parmak izi okuyucu ve stereo ses

Yeni orta seviye Honor telefonu 120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç 1,5K OLED ekran ile geliyor. Cihaz, 66W hızlı şarj desteğine sahip 7.500 mAh pil kapasitesiyle uzun saatler boyunca konforlu bir batarya performansı vaat ediyor.

Snapdragon 6 Gen 4 çipinden güç alan Honor Magic 8 Lite, önceki nesle kıyasla GPU’da yüzde 29, CPU’da ise yüzde 11’lik bir artış sağlıyor. Bu donanım, özellikle de oyun oynamak ya da birden fazla uygulamayı gecikmeden rahatça kullanmak için daha fazla odaklanma gücüne sahip bir cihaz arayanlar için işlevsel görünüyor.

Telefonda 8 GB RAM kapasitesi bulunuyor. Fakat Turbo modu devreye alındığında, 16 GB’a kadar RAM yükseltmesi sağlanıyor. Cihazda 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı yer alırken, microSD kart ile hafıza genişletme olanağı ise maalesef bulunmuyor.

Kamera setinde bir önceki nesille birebir aynı kombinasyonu görüyoruz. Selfie’ler için 16 MP sensör yer alıyor. Arka tarafta OIS destekli 108 MP ana sensör ve 5 MP ultra geniş açılı sensörden oluşan bir set bulunuyor.

Cihazda AI Eraser, AI Cutout ve AI Outpainting gibi hayat kolaylaştıran yapay zeka özellikleri mevcut. 5G bağlantı desteğine sahip olan telefon, kutudan çıkar çıkmaz Android 15 tabanlı MagicOS 9 arayüzüyle çalışıyor.

Honor Magic 8 Lite ne zaman Türkiye’ye gelecek?

Honor’un resmi internet sitesinde yer alan detaylara göre “Ultra dayanıklı, ekstra enerji” sloganıyla duyurulan cihaz, 16 Aralık Salı günü gerçekleşecek lansman etkinliğiyle birlikte Türkiye pazarında raflarda boy göstermeye başlayacak.

Şimdilik Magic 8 Lite’ın global veya Türkiye fiyatı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Muhtemelen bu konudaki soru işaretleri, 16 Aralık’taki lansman ile birlikte netlik kazanacak.

Son olarak cihazın Orman Yeşili, Gece Siyahı ve Kızıl Kahverengi renk seçenekleriyle satışa sunulacağını da eklemekte fayda var.