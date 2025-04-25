Uygun fiyatlı Realme 14T 5G çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Realme'nin yeni uygun fiyatlı telefonu piyasaya çıktı.

İlk olarak Hindistan'da satışa çıkan Realme 14T 5G resmen duyuruldu.

Cihaz suya karşı IP68/IP69 sertifikası ve 6.000 mAh'lik geniş pil gücüyle öne çıkıyor.

Uygun fiyatlı telefon arayanlar için Realme 14T 5G resmen tanıtıldı. Fiyatına göre iddialı özelliklere ev sahipliği yapan cihaz ilk olarak Hindistan pazarında tüketicilerle buluştu. Cihazın tüm teknik özellikleri ve satış fiyatı gibi ayrıntıları duyuruldu.

Uzun süredir beklenen yeni Realme telefonu sade ve şık bir tasarım sunuyor. Suya ve toza karşı koruma için IP68/IP69 sertifikasına sahip olan cihazın öne çıkan özellikleri arasında 6.000 mAh’lik devasa pil kapasitesi dikkat çekiyor.

Realme 14T 5G özellikleri

Ekran: FHD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç AMOLED ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı

FHD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç AMOLED ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens ve 2 MP sensörlü monokrom lens

50 MP sensörlü ana lens ve 2 MP sensörlü monokrom lens Bağlantı: 5G, Wi-Fi ve Bluetooth 5.3 bağlantısı

5G, Wi-Fi ve Bluetooth 5.3 bağlantısı Batarya kapasitesi: 45W şarjlı 6.000 mAh pil

45W şarjlı 6.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Realme UI kullanıcı arayüzü

Android 15 tabanlı Realme UI kullanıcı arayüzü Boyutlar: 163.15×75.65×7.97mm

163.15×75.65×7.97mm Ağırlık: 196 gram

Realme’nin yeni telefonu 6.67 inçlik AMOLED ekranla geliyor. Bu ekranda Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı desteği yer alıyor. Aynı zamanda panelin altında optik parmak izi okuyucusu bulunuyor.

Realme 14T 5G modeli günlük kullanımda iyi bir işlem gücü vaat eden MediaTek Dimensity 6300 yonga setiyle donatılıyor. Gelişmiş bir performansa ev sahipliği yapan telefon 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanıyla birlikte çalışıyor.

GSMArena’nın haberine göre cihazın kamera kısmında 50 MP’lik ana arka sensör yer alıyor. Bu sensöre 2 MP’lik monokrom lens eşlik ediyor. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.

45W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh batarya ile gelen Realme 14T 5G’de Android 15 tabanlı Realme UI kullanıcı arayüzü sunuluyor. Akıllı telefonda ayrıca 5G bağlantı, çift bantlı Wi-Fi ve Bluetooth 5.3 özellikleri karşımıza çıkıyor.

Realme 14T 5G fiyatı

Yeşil, mor ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle duyurulan Realme 14T 5G’nin fiyatı açıklandı. Cihaz şu anda Hindistan pazarında 17.999 rupi (yaklaşık 8 bin TL) karşılığında satılıyor.