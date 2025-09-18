Redmi 15C 5G duyuruldu: Uygun fiyatlı yeni giriş seviye canavarı

Giriş seviyesi telefon pazarına hitap eden yeni Redmi 15C 5G resmen tanıtıldı.

Avrupa'da satışa çıkan cihaz, 6.000 mAh pil kapasitesiyle dikkat çekiyor.

50 MP ana kameralı telefonda 120 Hz'lik büyük bir ekran ve Dimensity 6300 çipi bulunuyor.

Redmi 15C 5G uygun fiyatıyla resmen tanıtıldı. Beşinci nesil mobil ağlara erişim sağlayan bütçe dostu akıllı telefon modeli, yakın zaman önce tanıtılan 15C 4G ve 15R 5G‘ye oldukça benzer bir görünüm sunuyor.

Işıltılı renk seçeneklerine sahip olan yeni Xiaomi telefonu kısa sürede dikkat topladı. Avrupa pazarında satışa sunulan giriş seviye akıllı telefon, MediaTek işlemci ve 6.000 mAh’lik büyük pil kapasitesiyle artı puan topluyor.

Redmi 15C 5G özellikleri

Boyutlar: 173,2 x 81 x 8,2 mm

Ağırlık: 211 gram

Ekran: 1600 x 720 piksel HD+ çözünürlüğe sahip 6,9 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 810 nite kadar parlaklık

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

RAM kapasitesi: 4 GB LPDDR4X RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB UFS 2.2 depolama

Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

Ana kamera: 50 MP arka kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5 Dual Band, Bluetooth 5.4, NFC, P2 konnektörü, IP64 sertifikası, MicroSD kartlarla hafıza genişletme, yan tarafta parmak izi okuyucu

Batarya kapasitesi: 33W şarjlı 6.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 kullanıcı arayüzü

Cihaz tasarım açısından düz kenarları, düz panelleri, yuvarlatılmış köşeli dikdörtgen kamera modülü ve suya karşı dayanıklılık için IP64 sertifikasıyla “4G kardeşiyle” neredeyse aynı. Aradaki fark ise sunulan renklerde yatıyor. Model siyah, yeşil ve mor renklerle geliyor. Mor seçenek dama tahtası benzeri bir yüzeyle ayrıcalıklı bir görünüm sunuyor.

GSMArena’ya göre Redmi’nin yeni giriş seviye telefonu 1600 x 720 piksel HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve maksimum 810 nit parlaklık sunan 6,9 inç IPS LCD panel ile geliyor. Ekranı mono ses sistemi tamamlıyor. Kulaklıklar için bir P2 girişi de bulunuyor.

Redmi 15C 5G modelinin öne çıkan özelliklerden biri de 6.000 mAh’lik geniş pil gücü oluyor. Temel özelliklerle birlikte bu bileşen 88 saate kadar müzik çalma garantisi veriyor. Ayrıca 33W şarj özelliği ve 1.000 şarj döngüsünden sonra bile hücrenin en az yüzde 80 kapasiteyi koruyacağına dair bir garanti de sunuluyor.

İşlemci, 5G versiyonundaki en büyük değişikliklerden birini daha işaret ediyor. MediaTek Dimensity 6300 yonga seti ile güçlü bir performans vaat ediliyor. Telefonda 4 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB/256 GB depolama alanı bulunuyor. Daha fazla hafızaya ihtiyaç duyanlar için microSD kart girişi desteği sağlanıyor.

Akıllı telefon 8 MP’lik bir selfie kamerası ve 50 MP sensörlü tek bir arka lensle temel özellikler sunuyor. Bu kategorideki cihazlarda tipik olduğu gibi Xiaomi “yapay zeka işleme” ile daha iyi görüntü kalitesi vaat ediyor.

Redmi 15C 5G ayrıca Dual Band Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 ve NFC destekleri sunuyor. Yan taraftaki güç tuşuna entegre edilmiş parmak izi okuyucuyu ve Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 arayüzüye çalışıyor. Fakat telefonun kaç yıl daha güncelleme desteğine sahip olacağı henüz bilinmiyor.

Redmi 15C 5G fiyatı

İlk olarak İspanya’da satışa çıkan yeni Redmi modeli 180 Euro başlangıç fiyatıyla listeleniyor. Cihazın Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.