iOS 26.2 RC 2 yayınlandı: Kararlı sürüm için geri sayım başladı

Apple, iOS 26.2'nin ikinci Release Candidate (RC 2) sürümünü yayınladı.

Yayınlanan yeni güncelleme Kilit Ekranı için saat şeffaflığını ayarlayan "Liquid Glass" kaydırıcısı ve yenilenmiş menü animasyonları gibi görsel yenilikler içeriyor.

iOS 26.2 ile Avrupa Birliği'nde AirPods Canlı Çeviri ve Anımsatıcılar uygulamasına görevler için alarm desteği gibi özellikler sunuluyor.

Teknoloji dev Apple, iOS 26.2 işletim sisteminin ikinci Sürüm Adayı sürümünü resmen yayınladı. Yayınlanan yeni güncelleme, hem geliştiricilerin hem de Beta programındaki genel test kullanıcılarının erişimine sunuldu.

Bu önemli gelişme, iOS 26.2’nin ilk RC sürümünün yayınlanmasından bir haftadan kısa süre sonra geldi. Bu da şirketin son yazılım sürümünün yayınlanmasının epeyce yaklaştığını bizlere gösteriyor. Yayınlanan yeni sürüm, önümüzdeki günlerde yeni bir hata bulunmazsa son RC sürümü olabilir.

iOS 26.2 ile gelen yeni özellikler

MacRumors’a göre Apple’ın yeni iOS 26.2 güncellemesi, kullanıcılara sunduğu yeni özellikler ile dikkatleri üzerinde topluyor. Güncellemeyle birlikte hayatımıza giren başlıca yenilikler arasında kilit ekranındaki saatin şeffaflığını ayarlamak için Liquid Glass kaydırıcısı ve Avrupa Birliği için gerçek zamanlı çeviri sağlayan AirPods Canlı Çeviri özelliği yer alıyor.

Öte yandan Anımsatıcılar uygulaması artık görevlerin teslim tarihi geldiğinde alarmları destekleyecek. Podcast’ler ile Apple News’in menü animasyonları yeniden tasarlanmış olacak. Son olarak Mesajlar uygulamasında sabitlenmiş mesajları CarPlay aracılığıyla devre dışı bırakma seçeneği de karşımıza çıkacak.

Apple’ın Beta programlarına kayıtlı olan kullanıcılar, iOS 26.2 RC 2 ile ilgili 23C54 sürümünü “Ayarlar > Genel Güncelleme > Yazılım Güncelleme” yoluyla yükleyebiliyor.

iOS 26.2’nin kararlı sürümünün çıkış tarihi muhtemelen bu hafta olacak. Güncellemenin önümüzdeki günlerde Apple tarafından resmi olarak yayınlanması bekleniyor.

iOS 26.2 güncellemesini destekleyen iPhone modelleri ise şunlar:

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (3. nesil)

iPhone SE (2. nesil)