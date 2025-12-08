Xiaomi 14T serisi için beklenen HyperOS 3 güncellemesi çıktı

Reklam

Xiaomi 14T serisi için uzun zamandır beklenen HyperOS 3 (global) güncellemesi resmi olarak yayınladı.

Yeni güncelleme, Android 16 işletim sistemi üzerine inşa ediliyor.

Aynı zamanda performansı artırmaya, sistem akıcılığını ve güvenliği optimize etmeye odaklanıyor.

Kademeli olarak cihazlara dağıtılan güncellemenin yakında Türkiye'deki modellere de ulaşması bekleniyor.

Xiaomi yeni yazılım güncellemesini hız kesmeden cihazlarına dağıtmaya devam ediyor. Kısa süre önce Xiaomi 14 Ultra yeni güncelleme ile karşımıza çıkarken, şimdi ise Xiaomi 14T serisi için Android 16 tabanlı HyperOS 3 yazılımı yayınlandı.

Dünya genelinde çeşitli kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre bu yeni güncelleme şu anda Avrupa pazarında kullanıma sunulmuş durumda. Yaklaşık 5 GB boyutunda olan yazılım, aynı zamanda en son Android güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.

Xiaomi 14T ailesi HyperOS 3 ve Android 16’ya geçiyor

Xiaomi 14T ve 14T Pro için gelen yeni güncellemeler sırasıyla OS3.0.4.0.WNEEUXM ve OS3.0.3.0.WNNEUXM model numaralarıyla karşımıza çıkıyor.

XiaomiTime’a göre şirket, yeni güncellemesini kademeli olarak gruplar halinde kullanıcılara dağıtıyor. Bu da ne yazık ki yazılımın tüm kullanıcılara ulaşmasının biraz daha süre alabileceğini bizlere gösteriyor.

Fakat yine de Türkiye’deki kullanıcıların muhtemelen bu hafta yeni güncellemeden yararlanmaya başlayabileceği tahmin ediliyor.

HyperOS 3 güncellemesi iOS’tan esinlenerek geliştirilen yeni Dinamik Ada benzeri Hyper Island özelliğine ev sahipliğinde bulunuyor. Ayrıca yenilenmiş ikonlar, daha akıcı animasyonlar, iyileştirilmiş pil ve bellek yönetimi ve güvenlik ile gizlilik ayarlamaları da yer alıyor.

HyperOS 3 güncellemesinin kararlı sürümünün hala kademeli olarak yayınlandığını ve uygun listede hala birçok akıllı telefonun bulunduğunu hatırlatmakta fayda var. Güncellemenin dağıtımının muhtemelen 2026’ya kadar uzatılması bekleniyor.

Xiaomi 14T teknik özellikleri

Boyutlar: 160,5 x 75,1 x 7,80 mm (yeşil versiyonda 7,95 mm)

Ağırlık: 195 gram

Ekran: 1,5K çözünürlüklü (1220 x 2712 piksel) 6,67 inç OLED ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 4.000 nit tepe parlaklığı, Dolby Vision ve HDR10+ desteği

İşlemci: MediaTek Dimensity 8300-Ultra

RAM kapasitesi: 12 GB LPDDR5X RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB UFS 4.0 dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, OIS, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 50 MP sensörlü telefoto lens

Batarya kapasitesi: 67W (kablolu) hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 kullanıcı arayüzü

Diğer özellikler: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C, IP68 sertifikası, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler

Renk seçenekleri: Titan Gri, Titan Mavi, Titan Siyah ve Limon Yeşili