100 dolarlık POCO C85 piyasaya çıktı: İşte özellikleri

POCO C85 resmi olarak piyasaya duyuruldu.

Bütçe dostu akıllı telefon, yaklaşık 100 dolardan satışa çıktı.

Helio G81 Ultra çipinden güç alan cihaz, 50 MP ana kamerayla geliyor.

POCO C85 uygun fiyatı ile resmen duyuruldu. Giriş seviyesi akıllı telefon modeli, fiyatına göre dikkat çekici bazı özellikler ortaya koyuyor. İnce ve modern tasarımıyla dikkat toplayan model, 120 Hz yenileme hızına sahip ekranı ve 33W şarjlı 6.000 mAh pil kapasitesiyle öne çıkıyor.

POCO C85 özellikleri

Boyutlar: 173,1 × 81,1 × 8,2 mm

Ağırlık: 211 gram

Ekran: HD+ çözünürlüğe sahip 6,9 inç LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Helio G81 Ultra

RAM kapasitesi: 6 GB veya 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana kamera ve bir y ardımcı sensör

Bağlantı: 4G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB-C portu, P2 girişi ve GPS

Batarya kapasitesi: 33W şarjlı 6.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2 kullanıcı arayüzü

Cihaz 120 Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip 6,9 inç LCD ekran ile karşımıza çıkıyor. Panel ayrıca uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olan TUV Rheinland göz koruma sertifikasına da sahip.

POCO C85 modelinin bir diğer koruma özelliği ise akıllı telefonun toz veya su sıçramalarıyla temas ettikten sonra hasar görmeden kullanılmasını önleyen ek bir katman sağlayan IP64 sertifikası oluyor. Bu sayede şirket, tüketicilerin ellerinde daha şık bir telefon taşımalarına olanak tanıyor.

POCO’nun yeni telefonu MediaTek tarafından geliştirilen Helio G81 Ultra yonga setinden güç alıyor. Cihaz 6/128 GB veya 8/256 GB seçenekleriyle birlikte geliyor. Şirket, 6.000 mAh pil ile müzik çalma için 82 saate kadar pil ömrü vadediyor. Model ayrıca 33W hızlı şarj ve 10W ters kablolu şarjı destekleyerek cihazı acil durumlarda bir powerbank’e dönüştürüyor.

Cihazın kamera tarafında çekimleri optimize etmek için yapay zeka özelliklerine sahip 50 MP ana sensör ve arkada yardımcı bir kamera yer alıyor. Selfie’ler için marka, günlük yaşamlarını belgelemek isteyenler için daha rahat bir kullanım sağlayan 8 MP ön kamera sunuyor.

POCO C85 fiyatı

POCO’nun yeni telefonu şu anda yeşil, mor ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle listeleniyor. Cihaz 109 dolardan (yaklaşık 4 bin 500 TL) başlayan fiyatlarla tüketicilere hitap ediyor.

Son olarak markanın geçtiğimiz aylarda yine uygun fiyatlı “C” serisinde yer alan POCO C71 modelini de tüketicilere sunduğunu ekleyelim.