Uygun fiyatlı Vivo Y50i tanıtıldı: 12 GB RAM ve 6.000 mAh pil

Uygun fiyatlı Vivo Y50i modeli Çin'de piyasaya çıktı.

Cihaz 12 GB RAM kapasitesi ve 6.000 mAh pil kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Giriş seviyesi telefon pazarına hitap eden model, orta segmenti hedefleyen gelişmiş özellikler sunuyor.

Temmuz ayında duyurulan Vivo Y50 serisi akıllı telefon ailesinin yeni üyesi Vivo Y50i resmen tanıtıldı. Büyük batarya performansıyla öne çıkan cihaz, aynı zamanda yüksek dayanıklılık ve aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştıracak güçte RAM desteğiyle öne çıkıyor.

Giriş seviyesi uygun fiyatlı akıllı telefon modeli daha çok orta segmenti hedefliyor gibi görünüyor. Cihazın öne çıkan noktaları arasında 12 GB’a kadar RAM kapasitesi, 6.000 mAh pil kapasitesi ve Dimensity 6300 çipi yer alıyor.

Vivo Y50i özellikleri

Boyutlar: 167,30 mm x 76,95 mm x 8,19 mm

Ağırlık: 204 gram

Ekran: 90 Hz, 1000 nit parlaklık ve 180 Hz dokunmatik algılama özelliğine sahip 6,74 inç HD+ IPS LCD ekran

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

RAM kapasitesi: 6 GB veya 12 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB depolama

Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

Arka kamera: 13 MP (f/2.2) ana kamera

Bağlantı: 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.4, 3,5 mm kulaklık girişi ve USB-C

Batarya kapasitesi: 15W şarjlı 6.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 15 tabanlı OriginOS 5 kullanıcı arayüzü

Gizmochina’ya göre bütçe dostu yeni Vivo telefonu 6,74 inç IPS LCD ekrana sahip. Bu ekranda 90 Hz, 1.000 nit’e kadar parlaklık, 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve TUV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası yer alıyor.

Vivo Y50i modelinin kamera sistemi, fotoğrafların aydınlatmasını aşırı parlaklık noktaları oluşturmadan iyileştiren halka şeklinde bir flaşa sahip 13 MP’lik bir ana lens sunuyor. Ön tarafta ise 5 MP sensör bulunuyor.

MediaTek Dimensity 6300 işlemciye sahip olan Vivo cihazı 12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanı ile karşımıza çıkıyor. Cihaz Android 15 işletim sistemini temel alan OriginOS 5 kullanıcı arayüzü ile çalışıyor. Telefonda birçok ilgi çekici ve pratik yapay zeka aracı yer alıyor.

Telefonun bağlantı seçenekleri arasında 5G, WiFi 5 ve Bluetooth 5.4 yer alıyor. Model 3,5 mm kulaklık girişi sunuyor. 6.000 mAh pil kapasitesine sahip olan cihazda 15W ile şarj etmeyi sağlayan USB-C desteği mevcut.

Vivo Y50i fiyatı

Yeni giriş seviyesi Vivo modeli Diamond Black, Azure ve Platinum renk seçenekleriyle sunuluyor. Cihaz şu anda Çin’de 1.499 CNY (yaklaşık 8 bin 750 TL) başlangıç fiyatıyla satılıyor. Telefonun Türkiye pazarına ne zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor.