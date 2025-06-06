Uygun fiyatlı Vivo Y300C tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo'nun uygun fiyatlı yeni telefonu resmen tanıtıldı.

Bütçe dostu Vivo Y300C, 6.500 mAh pil ve 12 GB RAM kapasitesiyle piyasaya çıktı.

50 MP ana kameraya sahip olan telefonda Dimensity 6300 yonga seti bulunuyor.

Vivo Y300 serisi akıllı telefon ailesi genişliyor. Geçen yıl piyasaya çıkan Y300 Pro’dan sonra şirket şimdi ise bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olan Vivo Y300C ile karşımıza çıktı.

Vivo’nun uygun fiyatlı yeni telefonu şık bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Cihazın öne çıkan teknik özellikleri arasında ise 12 GB RAM kapasitesi, 6.500 mAh’lik geniş pil gücü, 50 MP ana kamera ve ekran altı parmak izi sensörü yer alıyor. İşte Vivo Y300C’nin merak edilen tüm detayları…

Vivo Y300C özellikleri

Boyutlar: 163,57 x 76,18 x 7,79 mm

163,57 x 76,18 x 7,79 mm Ağırlık: 199.9 gram

199.9 gram Ekran: 120 Hz ve 2392 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,77 inç AMOLED ekran

120 Hz ve 2392 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,77 inç AMOLED ekran İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama

256 GB ve 512 GB depolama Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP f/1.8 birincil sensör ve 2 MP f/2.4 arka plan bulanıklık sensörü

50 MP f/1.8 birincil sensör ve 2 MP f/2.4 arka plan bulanıklık sensörü İşletim sistemi: Android 15 tabanlı OriginOS 5 kullanıcı arayüzü

Android 15 tabanlı OriginOS 5 kullanıcı arayüzü Bağlantı: 5G, WiFi 6, GPS, Bluetooth 5.4, USB-C girişi

5G, WiFi 6, GPS, Bluetooth 5.4, USB-C girişi Batarya kapasitesi: 44W hızlı şarjlı 6.500 mAh pil

Vivo’nun yeni telefonu 199,9 gram ağırlığında, 7,79 mm’lik ultra ince bir gövdede ve 44W şarj destekli 6.500 mAh bataryaya sahip. 6.77 inç AMOLED ekrana sahip olan telefonda 120 Hz yenileme hızı, oyun için 300 Hz dokunmatik örnekleme, 2392 x 1080 piksel çözünürlük ve tam P3 renk gamı desteği yer alıyor.

12 GB LPDDR4X RAM ve 512 GB’a kadar UFS 2.2 depolama alanına sahip olan Vivo Y300C, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 çipinden güç alıyor. 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, çift bantlı GPS ve şarj/aksesuarlar için USB-C girişi gibi yerel destekler mevcut.

Ön tarafta 8 MP’lik bir sensör, arka tarafta ise 50 MP ve 2 MP’lik çift kamera bulunuyor. İkinci sensör ise portre çekimlerinde arka plan bulanıklaştırma moduna ayrılıyor.

Vivo Y300C fiyatı

Yeni Vivo cihazı şu anda yalnızca Çin pazarında satılıyor. Y300C’nin fiyatı 1.399 CNY’den (yaklaşık 7 bin 500 TL) başlıyor.

Cihazın renk seçenekleri arasında Diamond Black, Pine Green ve Rui Xue White yer alıyor. Kutunun içinde şarj cihazı, USB-C kablosu, koruyucu kılıf, telefona önceden uygulanmış bir film ve SIM kart çıkartma aparatı bulunuyor.