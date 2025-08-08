Uygun fiyata sahip Honor Play 10C tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı

Honor'un uygun fiyatlı yeni telefonu Çin'de resmen tanıtıldı.

Dimensity 6300 çipi ve uzun ömürlü pil gücüyle gelen cihazın yakında Türkiye'ye de ulaşması bekleniyor.

Bütçe dostu cihaz, rekabetçi fiyat etiketiyle giriş seviyesi pazarda rakiplerine meydan okuyor.

Uygun fiyatlı telefon arayan tüketiciler için Honor’dan yepyeni bir seçenek geldi. Giriş seviyesi pazara odaklanan Honor Play 10C şık tasarımı ve güçlü teknik özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Rekabetçi fiyat etiketiyle öne çıkan yeni Honor telefonu bütçe dostu yapısının yanı sıra segmentine göre iddialı bazı özellikler taşıyor. MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 yonga setinden güç alan telefon, uzun ömürlü pil gücüyle de artı puan topluyor.

Honor Play 10C özellikleri

Boyutlar: 163,95 x 75,6 x 8,39 mm

163,95 x 75,6 x 8,39 mm Ağırlık: 197 gram

197 gram Ekran: HD+ çözünürlüğe (720 x 1.604 piksel) sahip 6,61 inç TFT LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 1.010 nit tepe parlaklık

HD+ çözünürlüğe (720 x 1.604 piksel) sahip 6,61 inç TFT LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 1.010 nit tepe parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM kapasitesi: 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM

4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı

128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı Selfie kamerası: 5 MP (f/2.2) ön kamera

5 MP (f/2.2) ön kamera Arka kamera: 13 MP (f/1.8) arka kamera

13 MP (f/1.8) arka kamera Batarya kapasitesi: 6.000 mAh pil

6.000 mAh pil Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ve USB-C bağlantı noktası

5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ve USB-C bağlantı noktası İşletim sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 kullanıcı arayüzü

Honor’un uygun fiyatlı yeni telefonu HD+ çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve maksimum 1.010 nit parlaklığa sahip 6,61 inç TFT LCD ekrana sahip. Ekran ayrıca çeşitli durumlarda göz konforunu artıran özelliklerle donatılıyor.

MediaTek Dimensity 6300 yonga setinden güç alan Honor Play 10C modeli 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor. 27 saate kadar kesintisiz video oynatma ve yalnızca yüzde 2 şarjla 120 dakikaya kadar sesli görüşme vaat eden 6.000 mAh pil kapasitesi yer alıyor.

Cihazın arka tarafı ise ilk bakışta biraz aldatıcı görünüyor. Telefonda yalnızca tek bir kamera yer alıyor. f/1,8 diyafram açıklığına ve 1080p’ye kadar video desteğine sahip 13 MP’lik bir sensör mevcut. İkinci halkadaysa sadece LED flaş bulunuyor.

Honor Play 10C cihazı yanlarda tanıdık ses düğmeleri ve parmak izi kilit açma sensörüne ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda telefon özel bir yapay zeka (AI) düğmesine de sahip. Bu düğmeyle asistanı tetikleyebilir, görüntülü aramalar başlatabilir, ana ekrana erişebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Bütçe dostu telefon modeli Android 15 işletim sistemini temel alan MagicOS 9.0 kullanıcı arayüzü ile geliyor. Cihaz 5G, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3 bağlantılarını destekliyor. Ayrıca telefonda IP64 koruması da bulunuyor.

Honor Play 10C fiyatı

Honor’un yeni modeli gök mavisi, beyaz ve gece siyahı renk seçenekleriyle listeleniyor. İlk olarak Çin pazarında satışa sunulan akıllı telefon 649 CNY (yaklaşık 3 bin 500 TL) başlangıç fiyatı ile tüketicilere sunuluyor.