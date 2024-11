Bluesky nedir, nasıl kullanılır? X (Twitter) alternatifi olabilir mi?

Twitter (X) alternatifi mikroblog tabanlı bir sosyal medya uygulaması olan Bluesky son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. İlk temelleri 2019 yılına dayanan uygulama, özellikle de birkaç aydır “Bluesky nedir?” sorusunun dilden dile sosyal ağlarda dolaşmasıyla birlikte geniş bir popülarite kazandı.

Twitter’ın kurucu ortakları arasında yer alan Jack Dorsey tarafından kurulan platform, “merkeziyetsiz bir sosyal ağ” fikriyle karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar için daha fazla özgürlük ve daha geniş bir kontrol sağlama vaadi taşıyan uygulama, her geçen gün hızla büyümeye devam ediyor.

Kısa içerikler üretmeye odaklanan platform, açık kaynaklı yapısıyla kullanıcılara güven aşılıyor. Bu da herkesin verileri inceleyebileceği ve ondan faydalı çözümler geliştirebileceği anlamına geliyor. Kurumsal bir kontrol sunmayan uygulama, daha demokratik bir şekilde hizmet vermeyi ön planda tutuyor.

Bu içeriğimizde sizler için “Bluesky nedir, nasıl kullanılır?” sorusunun cevabını tüm detaylarıyla vereceğiz. Aynı zamanda platformda nasıl hesap oluşturabileceğiniz, Bluesky’ın X’i geride bırakıp bırakamayacağı ve rakiplerine karşı hangi ayrıcalıkları sunduğu gibi ayrıntılara değineceğiz. İşte platformla alakalı bilmeniz gereken her şey…

Son dönemlerde oldukça popüler bir hale gelen Bluesky uygulaması kullanıcıların kısa gönderileri, görselleri paylaşmasına ve diğer kullanıcılarla herkese açık olarak etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan bir sosyal ağ olarak hizmet veriyor.

Platform merkeziyetsiz bir yapıda faaliyet sürdürüyor. Bu durum, yani “merkeziyetsiz sosyal ağ” fikri farklı sosyal ağların açık bir standart aracılığıyla birbirleriyle etkileşime girebileceği anlamına geliyor. Böylelikle kullanıcıların verileri ve gizliliği üzerinde daha fazla esneklik ve kontrol sağlanıyor.

Twitter’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Jack Dorsey’in desteğiyle 2019 yılında hayata geçirilen Bluesky, başlangıçta Twitter çatısı altında faaliyet gösteriyordu. Fakat platform 2022 yılında bağımsız bir şirket haline geldi. 2023’te davetiye sistemi ile kullanıcıları ağırlayan uygulama, 2024’teyse genel kullanıma açılarak hızlı bir yükseliş yakaladı.

We’re calling this team @bluesky. Our CTO @ParagA will be running point to find a lead, who will then hire and direct the rest of the team. Please follow or DM @bluesky if you’re interested in learning more or joining! 🌐💬💙

— jack (@jack) December 11, 2019