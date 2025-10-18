Samsung Galaxy S26 serisi ertelenebilir: Yeni amiral gemisi alarm veriyor

Samsung yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S26 serisinin lansmanını, temel modelin geliştirme sorunları sebebiyle iki ay geciktirerek Mart ayına erteleyebilir.

Serinin en üst düzey modeli Galaxy S26 Ultra, 10-bit ekran paneli, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemci ve 12 GB RAM gibi özelliklerle donatılmış ve üretime hazır durumda.

Şirket erteleme iddialarını henüz doğrulamadı veya yalanlamadı.

Teknoloji devi Samsung beklenmedik bir sorunla karşı karşıya olabilir. Yeni bir rapora göre, şirketin Galaxy S26 serisinin lansmanını iki ay erteleme ihtimali bulunuyor. Temel Galaxy S26 modelinin geliştirilmesinde yaşanan aksaklıkların, amiral gemisi cihazların önümüzdeki yıl Mart ayında piyasaya sürülmesine neden olabileceği iddia edildi.

Raporda, Samsung’un temel Galaxy S26 modelinin geliştirme aşamasında karşılaştığı spesifik sorunların ne olduğu tam olarak açıklanmadı. Ancak cihazın geliştirme ve tasarım süreçlerinin henüz tamamlanmadığı öne sürülüyor.

Buna karşın, serinin en üst düzey modeli olan Galaxy S26 Ultra’nın geliştirme aşaması tamamlanmış ve üretim için hazır durumda olduğu bilgisi paylaşılıyor.

Galaxy S26 Ultra’ya ekran yükseltmesi yolda

Söylentilere göre, Galaxy S26 Ultra’nın 10-bit ekrana sahip olacağı belirtiliyor ki, cihazın önceki modeli olan Galaxy S25 Ultra’nın 8-bit panelinden önemli bir gelişme anlamı taşıyor. Ayrıca Galaxy S26 Ultra’da Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy yonga seti ve 12 GB RAM bulunması bekleniyor. Serinin baz modeli Galaxy S26’nın ise Samsung tarafından üretilen Exynos 2600 işlemcisini kullanacağı belirtiliyor.

Rapor henüz resmiyet kazanmamış olsa da, Galaxy S26 ailesi hakkındaki söylentilerin tutarsız olması, şirketin cihazlarla ilgili nihai kararları henüz vermediği şeklinde yorumlanıyor. Öte yandan Galaxy S26 serisinin; yeni Pro takılı bir baz model, muhtemel bir Plus modeli ve en tepe model olan Ultra’dan oluşması öngörülüyor.

Samsung, Galaxy S26 hakkında henüz resmi bir detay paylaşmasa da yeni amiral gemisi telefonlarının duyurusunun ve lansmanının ertelenmesi akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. Ancak sonunda önemli olan, yeni cihazların ne kadar iyi olacağı. Şirket kaliteden ödün vermediği sürece, kullanıcılar biraz daha beklemek zorunda kalsalar bile memnun kalacakları yorumu yapılıyor.

Samsung Galaxy S26 serisi özellikleri (Söylentilere dayalı)

Şu ana kadarki bütün sızıntı ve söylentilere göre, Samsung Galaxy S26 serisi teknik özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

Galaxy S26 Pro

Ekran: 6.27 inç OLED, 120Hz

25W kablolu, 15W kablosuz Fiyat: Yaklaşık $799 – $899

Galaxy S26 Edge

Ekran: 6.66–6.7 inç OLED, 120Hz

25W kablolu, 15W kablosuz Fiyat: Yaklaşık $1.000 – $1.099

Galaxy S26 Ultra