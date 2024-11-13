Donald Trump açıkladı: Elon Musk, ABD’de DOGE Bakanı oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni dönemde başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, milyarder iş insanı Elon Musk ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Bir süredir Trump’ın kampanyasında “danışman” olarak görev yapan Musk’ın, ABD’de yeni kurulan Hükümet Verimliliği Dairesi (DOGE) başkanı pozisyonunda hizmet vereceği doğrulandı.

Bilindiği üzere Elon Musk’ın, Donald Trump’ın yeni döneminde bir pozisyon üstleneceği zaten en büyük vaatlerden bir tanesiydi. Açıklanan bilgilere göre Elon Musk yeni kurulan bu bakanlığı, başka bir milyarder olan Vivek Ramaswamy ile birlikte yönetecek.

Hükümet Verimliliği Bakanlığı (Department of Government Efficiency), DOGE kısaltmasıyla ayrıca dikkatleri üzerinde topladı. Bilindiği üzere bu isim, Musk’ın geçmişte defalarca kez açıklamaktan çekinmediği, en sevdiği kripto para birimi olan Dogecoin’e de bir selam niteliği taşıyor.

Donald Trump hükümet bürokrasisini ortadan kaldırmayı amaçlıyor

Reuters’ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, kurulan bu yeni bakanlık ile birlikte kendi yönetiminin “bürokrasiyi ortadan kaldırması ve hükümet harcamalarını azaltması” için yoğun bir çaba sarf edeceğine dair vaatte bulundu. Trump’ın açıklaması şu şekilde oldu:

“Bu iki harika Amerikalı [Elon Musk ve Vivek Ramaswamy] birlikte, yönetimimin hükümet bürokrasisini ortadan kaldırmasına, aşırı düzenlemeleri azaltmasına, gereksiz harcamaları kesmesine ve federal kurumları yeniden yapılandırmasına yol açacak.”

ABD lideri Donald Trump yeni departmanın çalışmalarını 4 Temmuz 2026’ya kadar tamamlayacağını ifade ederek konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“En önemlisi de yıllık 6.5 trilyon dolarlık hükümet harcamalarımızda var olan muazzam israf ve dolandırıcılığı ortadan kaldıracağız. Ekonomimizi özgürleştirmek ve ABD hükümetini bize, yani halka karşı sorumlu kılmak için birlikte çalışacaklar. Daha verimli ve daha az bürokrasiye sahip daha küçük bir hükümet, Bağımsızlık Bildirgesi’nin 250. yıldönümünde Amerikalılara mükemmel bir hediye olacak.”

Trump şimdilik bu departmanın nasıl çalışacağı ile ilgili herhangi bir bilgi vermedi. Fakat bakanlığın başına getirilen “Elon Musk” ismi şimdiden “etik” anlamda bazı tartışmalara yol açtı. Zira Musk’ın başta SpaceX şirketi olmak üzere ABD hükümeti ile birçok sözleşmesi bulunduğu biliniyor.

Elon Musk “aptal harcamaları” durduracağının sözünü verdi

Liderliğini üstleneceği Kamu Verimliliği Bakanlığı ile ilgili açıklamada bulunan Elon Musk, bakanlığın tüm faaliyetlerinin “maksimum şeffaflık” sağlamaya odaklandığını dile getirdi. Bu nedenle bakanlıktaki bütün eylemlerin internette şeffaf bir şekilde yayınlanacağını da sözlerine ekledi.

Musk aynı zamanda yeni göreviyle birlikte ABD hükümetinin tüm “aptal harcamalarını” şeffaf bir şekilde paylaşacaklarını da belirtti: “Vergi paranızın aptalca harcanması gibi durumlarda bir tablo yayınlayacağız. Bu son derece trajik ve aynı zamanda bir o kadar da eğlenceli olacak.”

Vivek Ramaswamy kimdir?

Hükümet Verimliliği Dairesi (DOGE) başkanlığını Elon Musk ile birlikte paylaşacak Vivek Ramaswamy pek çok kişi tarafından tanınmayan bir isim olarak dikkat çekti. ABD’li bir girişimci, yazar ve siyasi yorumcu olan Ramaswamy, aynı zamanda yenilikçi yaklaşımlara sahip yeni ilaçlar geliştiren bir biyoteknoloji firması olan Roivant Sciences’in kurucusu olarak tanınıyor.

ABD lideri Donald Trump tarafından DOGE başkanlığına getirilen Ramaswamy, artık Elon Musk ile birlikte Trump hükümetinin verimliliğini artırmaya ve ayrıca hükümet bürokrasisini azaltmaya odaklanacak.

Peki siz Elon Musk ve Vivek Ramaswamy’nin liderliğini üstleneceği yeni bakanlık fikriyle ilgili neler düşünüyorsunuz?