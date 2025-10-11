Instagram, Reels’ler için bir TV uygulaması hazırlıyor

Instagram'ın TV uygulamasının yakında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Instagram CEO'su Adam Mosseri, bu dikkat çeken yeni platformun ilk ipuçlarını verdi.

Uygulamanın Reels videolarını öne çıkararak televizyon izleyicilerine hitap etmesi bekleniyor.

Popüler sosyal medya platformu Instagram, video alanına erişimini genişletmek amacıyla özel bir TV uygulaması başlatmayı düşünüyor. Platformun CEO’su Adam Mosseri, Los Angeles’taki Bloomberg Screentime konferansında yaptığı duyuruda, kullanıcıların giderek daha fazla TV’de içerik izlediği bir dönemde platformun kullanıcı davranışlarını nasıl ele almayı amaçladığını vurguladı.

İçerik tüketiminin televizyona kayması durumunda Instagram’ın da uyum sağlaması gerektiğini belirten Mosseri, kullanıcı alışkanlıklarının televizyona kaydığını vurguladı. TV uygulaması için henüz bir zaman çizelgesi ya da somut detaylar belirlemeyen yönetici, daha önce benzer bir projeyi değerlendirmediği için ise pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Adam Mosseri televizyon uygulaması planlarını paylaştı

Adam Mosseri’ye göre Reels ve Hikayeler gibi özellikleri barındıran dikey video formatı, TV ekranlarında izlemeye de oldukça uygun ve içerik üreticileri için yeni olanaklar sunuyor.

Fakat Mosseri, Instagram’ın canlı spor yayın haklarını ya da özel Hollywood içeriklerini satın alma niyetinde olmadığını, kullanıcılar ve içerik üreticileri tarafından üretilen içerikleri tanıtmaya odaklanmayı tercih ettiğini belirtiyor.

Popüler sosyal medya platformu, son aylarda YouTube Shorts ve TikTok gibi rakipleriyle rekabet edebilmek için video stratejisini yoğunlaştırdı. Reels bölümü giderek daha merkezi bir konuma geliyor.

Pazardaki diğer güçlü rakipler arasında yapay zeka çözümleri ile piyasaya giren OpenAI oluyor. Sam Altman liderliğinde şirket, geçtiğimiz günlerde AI destekli videolardan oluşan Sora uygulamasını yayınladı. Meta da benzer bir fonksiyona sahip olan Vibes’ı duyurmuştu.

Mosseri, uygulamanın gezinme bölümünde daha da görünür hale geleceğini açıkladı. Örneğin yeni iPad sürümü, geleneksel yayın akışı yerine doğrudan Reels’e açılıyor ve benzer bir düzen şu anda Hindistan’da da test ediliyor.

Son olarak Meta CEO’su Mark Zuckerberg geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Instagram’ın aylık 3 milyar kullanıcıya sahip olduğunu duyurmuştu.

Basit bir fotoğraf paylaşım uygulamasından mesajlaşma, hikayeler ve kısa videoları bir araya getiren eksiksiz bir ekosisteme dönüşen platform, şimdi televizyon ekranlarını da fethetmeyi hedefliyor gibi görünüyor.