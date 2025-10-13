OpenAI, Sora’nın Android uygulaması için ön kayıtları başlattı

OpenAI, ilk olarak iOS için duyurulan Sora uygulamasını nihayet Android'e de getiriyor.

Şirket, uygulamanın Google Play Store'daki ön kayıtlarını başlattı.

Fakat ön kayıtlar şimdiik sadece ABD ve Kanada'da mevcut.

OpenAI, Eylül ayı sonunda Sora 2 video üretim modelinin resmi lansmanında ayrıca özel bir iPhone uygulamasının piyasaya sundu. Sora’nın mobil uygulaması şimdilik yalnızca iOS cihazlarda kullanıcılarla buluştu. Fakat şirket, şimdi Android sürümü için de kolları sıvadı.

Google Play Store’da özel bir sayfaya sahip olan Sora uygulaması erişim alanını genişletiyor. Fakat uygulama şimdilik Android cihazlarda doğrudan indirilemiyor. Şirket, Android’de kullanılabilecek yeni uygulaması için bir ön kayıt süreci başlattı. Fakat bu fırsat şu anda belirli ülkelerle sınırlı durumda.

Şimdilik yalnızca ABD ve Kanada’da kullanılabiliyor

Android Police tarafından paylaşılan bilgilere göre OpenAI, Sora’nın Google Play Store ön kayıtlarını şimdilik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki kullanıcılara sunuyor. Bu coğrafi kısıtlama, iPhone uygulamasının yalnızca aynı iki ülkede kullanıma sunulduğu Apple App Store’daki ilk lansmanda kullanılan stratejiyle aynı yolu izliyor.

Google Play Store sayfasına diğer ülkelerden erişmeye çalışan kullanıcılar uygulamanın duyurusunu görebiliyor. Fakat “Bu uygulama ülkenizde kullanılamıyor” uyarısı ekrana çıkıyor. Android mağaza listesindeki önizleme görselleri, iOS sürümü için App Store sayfasında yer alan görüntülerle aynı tutuluyor.

Yakında Türkiye’de de kullanıcılara sunulacak

İlk etapta belirli bölgelerde test edilmeye başlanan Sora uygulaması çok yakında daha fazla bölgeye ulaşacak. Elbette ki uygulamanın Türkiye’deki kullanıcılarla da buluşması bekleniyor.

Şimdilik sadece ABD ve Kanada’da kullanıcıların erişimine sunulan platform, TikTok’tan aşina olduğumuz kısa video formatını, en iyi bildikleri alan olan “yapay zeka” ile birleştiriyor. Benzer bir çözüm, yakın zaman önce Meta tarafından da duyurulmuştu. Mark Zuckerberg liderliğindeki şirket, Vibes uygulamasını kullanıcılara sundu.

Sora neler sunuyor?

Sora uygulaması, yalnızca metinden video oluşturmanın ötesine geçiyor. OpenAI, kullanıcılara TikTok veya Instagram gibi sosyal medya platformlarında bulunanlara benzer şekilde yapılandırılmış, çeşitli klipler içeren “özelleştirilebilir bir yapay zeka akışı” sağlıyor.

Uygulamanın ayırt edici bir özelliği, kullanıcıların yapay zeka tarafından oluşturulan videolara kendi fotoğraflarını veya arkadaşlarının fotoğraflarını eklemelerine olanak tanıyan “cameo” işlevi oluyor.

Bu özelliği etkinleştirmek için kişinin kimliğini doğrulamak ve fotoğrafını çekmek için doğrudan uygulamada kısa bir video/ses kaydından oluşan tek seferlik bir doğrulama süreci gerektiriyor.