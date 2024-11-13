The Guardian gazetesi Elon Musk yüzünden X’e veda etti: Musk’tan cevap gecikmedi

Dünyaca ünlü medya devi The Guardian şu anda Elon Musk tarafından yönetilen popüler sosyal medya platformu X’te içerik yayınlamayı durduracağını açıkladı.

The Guardian gazetesi tarafından alınan bu dikkat çekici karar, şirketin resmi internet sitesinde yer alan bir gönderide duyuruldu. Yazı işleri ekibi, “eski adı Twitter olan platformda yer almanın” pek de mantıklı bir faaliyet olmadığını dile getirerek uygulamanın olumsuz yönlerinin faydalarına nazaran ağır bastığını ifade etti.

“Elon Musk, X’i ‘toksik bir medya platformu’ haline getirdi”

BBC’nin haberine göre gazetede yer alan açıklama, eleştiriler arasında platformda mevcut olan “çoğunlukla rahatsız edici içeriğe” ve 2024 ABD başkanlık seçiminin, özellikle de X’ten ayrılma kararıyla dikkat çeken Donald Trump’ın zaferinden sonra nasıl ele alındığına dikkat çekti.

Yazı işleri ekibi platformda aşırılıkçı komplo teorilerinin ve ırkçılığın arttığını gerekçe göstererek bu ayrılığın zaten üzerinde düşünüldüğünü ifade etti. The Guardian, Elon Musk’ı nüfuzunu siyasi söylemi şekillendirmek için kullanmakla ve X’i “toksik bir medya platformu” haline getirmekle suçladı.

The Guardian ekibi artık doğrudan X üzerinde yayın yapmasa da internet sitesinde yer alan haber ve makalelerinin platformda paylaşılmasına ve muhabirlerinin bunu haber toplamak için kullanmasına izin vermeye devam edeceğini doğruladı.

Elon Musk’tan The Guardian’a cevap geldi

Milyarder iş insanı Elon Musk, The Guardian gazetesinin almış olduğu bu karara ilişkin yanıtını geciktirmedi. Musk, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, gazeteyi “çok emek harcayan aşağılık bir propaganda makinesi” olarak tanımladı.

The Guardian, Elon Musk tarafından satın alınması sonrası X platformundan ayrılan tek büyük kuruluş değil. Bunun yanı sıra daha önce NPR (National Public Radio), X’in “devletle ilişkili medya” etiketi yüzünden bağımsızlık ve güvenilirlik açısından endişe yaratması üzerine sosyal ağı terk etmişti.

Balenciaga, X’ten ayrılan ilk büyük moda markası olurken; Best Buy, Target, 3M ve Medtronic gibi ABD’li perakendeci ve teknoloji şirketleri de geçmişte uygulamayla ilişkisini sonlandırmıştı.

Peki ya siz The Guardian gazetesinin almış olduğu bu kararla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.