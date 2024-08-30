Brezilya’da X (Twitter) yasaklandı: VPN kullananlar para cezasına çarptırılacak

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi Bakanı Alexandre de Moraes bugün mahkeme kararlarına uyulmaması nedeniyle Brezilya’da X (eski adıyla Twitter) platformuna erişim engeli getirilmesine karar verdi. İş adamı Elon Musk’ın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu, dün sona eren ve 24 saat daha uzatılan ilk 10 günlük süre içinde Brezilya pazarında yasal temsilci belirtmemesi nedeniyle bu cezaya çarptırıldı.

Telekomünikasyon şirketleri Bakan Moraes’in verdiği karar sonrasında harekete geçmeye başladı. Cep telefonu ve sabit internet operatörleri X’in internetteki sunucu ve adreslerine erişimi kesmek zorunda kalıyor. Ulusal Telekomünikasyon Kurumu (Anatel) çalışanları da dahil olmak üzere çok sayıda kişinin katılımı nedeniyle bu prosedürün birkaç saat sürebileceği söyleniyor.

VPN kullananlara para cezası uygulanacak

Brezilya’daki sosyal medya kullanıcıları şu andan itibaren artık normal bağlantı koşullarında X web sitesini veya uygulamasını açamayacak. Dilekçede ayrıca resmi iPhone ve Android mağazalarının sahipleri olan Apple ve Google’ın da isimleri yer alıyor. Şirketlerin uygulamayı indirme seçeneğini 5 gün içinde kaldırması gerekiyor. Yine de Brezilya dışında mevcut olan, fakat ulusal topraklarda bulunmayan içeriğe erişim ve kısıtlamayı atlayacak bazı yöntemler bulunuyor.

Bakan Alexandre de Moraes kullanıcıların mahkeme kararlarına uymadığı için Brezilya’da engellenecek olan X platformuna erişim için VPN kullanmasını yasakladı . Yayınlanan dilekçede Elon Musk tarafından kontrol edilen platforma erişmeye devam etmek için bu tür yöntemleri kullanmayı tercih eden kişi ve şirketlere günlük 50.000 R$ ($8,900 USD) para cezası uygulanacak.

Brezilya’da 2022 yılının Mart ayında da benzer bir durum Telegram uygulaması ile yaşanmıştı. Brezilya adaletiyle işbirliği eksikliğinden kaynaklanan bu sınırlamada yine VPN kullanımına yönelen kullanıcılar için bu kez iki kat daha yüksek, 100.000 R$ ($17,820 USD) tutarında günlük cezalar uygulanmıştı.

Yayınlanan dilekçede bazı örnek VPN programlarının isimleri geçiyor. Atlas VPN, Bitdefender VPN, Express VPN, NordVPN, Proton VPN, Surfshark ve Total VPN uygulamalarının cezaya çarptırılacak seçenekler arasında yer aldığı anlaşılıyor. Hatta ülkede Google Play Store ve Apple App Store’da diğer VPN uygulamalarının da kaldırılması bekleniyor.