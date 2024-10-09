Discord’suz günler başladı! İşte en iyi Discord alternatifleri

Son günlerde yaşanan skandal olaylar sonrası Discord erişim engeli cezasına çarptırıldı. Türkiye’de yasaklanan popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla engellendi. Bunun üzerine birçok kullanıcı, arkadaşları ve topluluklarıyla iletişimini kaldığı yerden devam ettirmek üzere Discord alternatifleri arasından kendine en uygun platformlara yönelmeye başladı.

Peki ya en iyi Discord alternatifleri hangileri? Discord’suz günlerde arkadaşlarınızla sohbetinizi sürdürmek için sizlere birbirinden kullanışlı bazı platformları derledik. Bu platformlar arasından size hangisinin daha uygun olduğunu seçebilir ve topluluklarınızla iletişiminize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Discord nedir?

Topluluklar için son yıllarda önemli bir mecra haline gelen Discord gerçek zamanlı metin, video ve sesli sohbetlere ev sahipliği yapmaya yardımcı olan bir platform olarak biliniyor. Diğer platformlar tek bir merkezi topluluk etrafında yönlendirilirken. Discord’un ise farklı sunuculara ya da birçok küçük topluluğa bölünmüş yapısı öne çıkıyor. Platformda sunucular herkese açık bir şekilde hizmet veriyor.

500 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısıyla Discord, oyuncuların çevrimiçi iletişim kurmasına yardımcı olan en önemli ve popüler yollardan biri olarak tanınıyor. Platform başlangıçta video oyuncularının ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış olsa da günümüzde daha geniş çaplı bir hizmet ağı sunuyor.

Topluluk sohbetleri için en iyi Discord alternatifleri

Sesli ve yazılı sohbet uygulamaları dünya çapında hem oyuncular hem de profesyoneller tarafından yaygın olarak kullanılıyor. Zira bu platformlar tüm ekip üyelerinin gerçek zamanlı olarak bağlantıda kalmasına olanak sağlayarak iş akışını kolaylaştırmaya gerçekten yardımcı oluyor. İyi bir sohbet uygulaması, her ekibin ortak çabalarını gerçekten önemli ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle de birçok kişinin Discord’u tercih ettiği biliniyor.

Fakat bugün itibariyle Türkiye’de erişim engeli cezasına çarptırılan Discord uygulaması, başta ülkemizdeki oyunseverler olmak üzere birçok kullanıcının kendilerine yeni bir mecra aramalarına sebep oldu. Biz de sizler için en iyi Discord alternatifleri arasında öne çıkan platformları bir araya getirdik. İşte Android, iOS ve Web platformlarında kullanabileceğiniz Discord alternatifi en iyi sohbet uygulamaları…

1. Telegram

En iyi WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamaları arasında da öne çıkan seçeneklerden bir tanesi olan Telegram platformu Discord için de önemli bir alternatif olarak biliniyor. Sıradan bir mesajlaşma uygulamasından çok daha fazlası olan bu platform, WhatsApp’ın aksine daha fazla özelliğe ev sahipliği yaparak Discord’a yakın bir konmuda bulunuyor.

Anlık mesajlaşma hizmetinin yanı sıra bu uygulama, topluluk barındırma desteği ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Telegram’da hem özel hem de herkese açık topluluklar oluşturmak mümkün kılınıyor. Sınırsız özelleştirme seçeneğini bünyesinde toplayan Telegram’da görüntülü ya da sesli grup sohbetleri gibi Discord benzeri özellikler yer alıyor. Platformun Discord’dan aşina olduğumuz başka özellikleri arasında ise büyük gruplar oluşturma, komut dosyalarını entegre etme ve bot desteği gibi işlevler karşımıza çıkıyor.

Gizlilik ve güvenlik konusunda daha başarılı bir servis olarak bilinen Telegram, uçtan uca şifreleme desteği ve kendi kendini imha eden mesajlar gibi gelişmiş işlevleri sayesinde Discord’un önüne geçiyor. Öte yandan platformun Discord’dan daha iyi olduğu diğer unsurlar arasında 2 GB’a kadar dosya paylaşımı özelliği karşımıza çıkıyor. Bot entegrasyonu konusunda da rakibine göre daha gelişmiş bir yapıya sahip olan uygulama, böylelikle topluluk yönetimini daha kusursuz bir hale getiriyor.

✅ Avantajları ❌ Dezavantajları Mesajlaşma odaklı sade bir arayüz Sesli ve görüntülü aramaların kalitesi düşük Bulut depolama ve senkronizasyon Genellikle yazılı iletişime odaklanıyor Geniş dosya paylaşım olanakları Gelişmiş bot entegrasyonu

2. TeamSpeak

Discord henüz ortaya çıkmadan önce birçok oyuncu, oyun içi iletişim ihtiyaçları için TeamSpeak uygulamasını tercih ediyordu. Üstelik pek çok sadık hayran hala Discord’u göz ardı ederek bu uygulamayı kullanmaya devam ediyor. Oyunseverler için köklü bir geçmişe sahip olan TeamSpeak tıpkı Discord’da olduğu gibi düşük gecikmeli sesli iletişim için opus codec bileşenini kullanıyor.

En iyi Discord alternatifleri arasında yer alan TeamSpeak programı kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özel sunucular oluşturmalarına olanak sağlıyor. İster oyun ister üretkenlik alanında tüm kullanıcılar ortak bir konu üzerinde iletişim kurmak için bu sunuculara bağlanabiliyor. Konuşmaları güvence altına almak ve gizliliği korumak için TeamSpeak AES şifrelemesinden yararlanıyor. Bu sayede toplulukta gerçekleştirilen tüm sohbetler gizli tutuluyor.

Ancak ne yazık ki Discord’dan farklı olarak, tarayıcı desteği içermediğinden dolayı bu programı cihazınızda kullanmak için TeamSpeak istemcisini indirmeniz gerekiyor. TeamSpeak birçok platformda kullanılabilse de yeni bir sunucu kurmak için ücret ödemeniz gerekiyor. Platformu şu anda Windows, Android, macOS, Linux, iOS’ta kullanmak mümkün.

✅ Avantajları ❌ Dezavantajları Düşük gecikme süresi Eski ve kullanıcı dostu olmayan arayüz Yüksek ses kalitesi Metin mesajlaşma özellikleri zayıf Özelleştirilebilir sunucu kurma ve yönetim araçları Mobil deneyim yetersiz Güçlü güvenlik ve şifreleme özellikleri

3. Troop Messenger

Discord ağırlıklı olarak oyunseverler tarafından kullanılsa da bazı kullanıcıların platformdan iş iletişimi için yararlandığını da göz ardı etmemek gerek. Bu konuda başarılı bir Discord alternatifi olan Troop Messenger, kuruluşlarla iş iletişimini ve görev yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir ekip işbirliği yazılımı olarak hizmet veriyor. Platform İş ihtiyaçlarını ve gerekliliklerini karşılayan modern özelliklerle kompakt, kullanıcı dostu bir ofis sohbet uygulaması olarak öne çıkıyor.

Troop Messenger uygulaması öncelikle dahili iletişim için verimli, güvenli ve kullanıcı dostu bir platform arayan ekiplere hizmet sağlıyor. Uygulamanın öne çıkan özellikleri arasında ekran paylaşımı, anlık mesajlaşma, özelleştirilebilir bildirimler, sesli ve görüntülü görüşmeler yer alıyor. Android ve iOS cihazlarda kullanabileceğiniz uygulama iş için en iyi Discord alternatifleri arasında akıllara ilk gelen platformlardan biri olarak biliniyor.

✅ Avantajları ❌ Dezavantajları Güçlü güvenlik protokolleri ve veri koruması Özelleştirme seçenekleri sınırlı Kullanıcı dostu Alternatiflerine göre yüksek maliyetli İş yönetimi için ideal bir sistem Metin, sesli ve görüntülü sohbet özellikleri

4. Mumble

En iyi Discord alternatiflerinden biri olan Mumble mükemmel düşük gecikmeli ses bağlantıları için tasarlanmış açık kaynaklı bir VoIP platformu olarak biliniyor. Tıpkı TeamSpeak programında olduğu gibi, Mumble da çalışmak için bağımsız bir istemciye ihtiyaç duyuyor ve ne yazık ki tarayıcı desteği içermiyor. Discord kullanıcıları bu duruma biraz yabancılık çekebilse de uygulama Discord’da olduğu gibi tamamen ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca Mumble’ı birden fazla platformda kullanmak da mümkün kılınıyor.

Mumble platformu gizliliğine önem veren kullanıcılar için ideal bir hizmet olarak biliniyor. Sohbet şifrelemesi izin veren ve kimlik doğrulama özelliği ile insanların sohbet odasına kazara katılmasını engelleyen uygulama, kullanıcı güvenliğini ön planda tutuyor. Ancak platformda maalesef DDoS korumasının yer almadığını belirtmekte yarar var.

Son derece pratik ve verimli bir şekilde kullanılabilen Mumble, 20 kbps’ye kadar bant genişliği kullanıyor. Bu konuda platform Discord’un bir adım önüne geçiyor. Ayrıca Discord ile karşılaştırıldığında Mumble’ın ses kalitesi daha iyi olarak biliniyor. Platformu diğer VoIP programlarından ayıran önemli bir unsur ise konumsal ses özelliği oluyor. Şu anda bu platforma Android, iOS, Linux, macOS ve Windows üzerinden erişebilirsiniz.

✅ Avantajları ❌ Dezavantajları Düşük gecikme süresi ve yüksek ses kalitesi Sunucu kurma ve yönetim gerektiriyor Konumsal ses desteği Kullanıcı dostu olmayan arayüz Açık kaynak kodlu sistem Metin mesajlaşma özellikleri sınırlı Tüm platformlarda destekleniyor

5. Slack

İş için en iyi Discord alternatifleri arasında kabul edilen Slack, insanları ihtiyaç duydukları bilgilere bağlayan işletmeler için mesajlaşma uygulamaları arasında karşımıza çıkıyor. Platform ekiplerin düzenli bir şekilde çalışmasına, tüm yazılım araçlarını birbirine bağlamasına ve işleri daha hızlı tamamlamak için birlikte daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

Slack mesajların yanı sıra iş arkadaşlarınıza büyük dosyalar da gönderebileceğiniz işlevsel bir hizmet olarak karşımıza çıkıyor. Platformun öne çıkan özelliklerinden biri, ekip üyelerini sınıflandırabileceğiniz sistem rolleri oluyor. Bu sayede yöneticiler ve ekip üyeleri arasında iş bölümü gerçekleştirilebiliyor. Çalışmalarınızı organize edebileceğiniz farklı kanallar oluşturabileceğiniz uygulamanın ayrıca sesli ve görüntülü sohbetleri de destekliyor.

Web platformunun dışında iOS ve Android cihazlardan da bağlanabileceğiniz servis, ücretli ve ücretsiz olmak üzere farklı abonelik planlarına sahip. Professional paketi kişi başına aylık 7,25 dolar olarak karşımıza çıkarken, Business+ seçeneği kişi başı aylık 12,50 dolardan edinilebiliyor. En gelişmiş seçenek olan Enterprise paketiyse özel fiyatlandırmalara sahip. Bunun için yöneticilerin Slack ile iletişime geçmeleri ve fiyat talep etmeleri gerekiyor.

✅ Avantajları ❌ Dezavantajları Kullanıcı dostu arayüz Ücretsiz plan sınırlı Üçüncü parti uygulamalarla entegrasyon Ücretli planlarda yüksek maliyetler Gelişmiş topluluk yönetimi özellikleri Verimli bir çalışma deneyimi

6. Skype

Microsoft çatısı altında faaliyet gösteren Skype uygulaması arkadaşlarınız ve iş topluluklarınız ile bağlantı kurmak için kullanabileceğiniz popüler bir platform olarak biliniyor. bu uygulama hem bire bir hem de grup sohbetleri için hizmet veriyor. Deneyimlerinizi paylaşmanıza ve iş arkadaşlarınızla ortak bir şekilde çalışmanıza yardımcı olan bir mesajlaşma, HD ses ve görüntülü arama destekleri yer alıyor.

Skype uygulaması kullanıcıların kişiler ve gruplar ile dosya paylaşmalarına yardımcı olan popüler bir seçenek olarak biliniyor. Ekran paylaşımı, çağrı kaydı ve anlık mesajlaşma gibi işlevleri bir araya getiren servis, bu anlamda Discord benzeri en iyi uygulamalar arasında öne çıkıyor. Ayrıca Skype’ın Microsoft Office uygulamalarıyla entegrasyon desteğine sahip olduğunu da belirtmekte yarar var. Uygulamaya iOS ve Android telefonlardan erişmenize de izin veriliyor.

✅ Avantajları ❌ Dezavantajları Sesli ve görüntülü arama kalitesi yüksek Yüksek veri kullanımı ve bağlantı gereksinimleri Uçtan uca şifreleme desteği Gruplar ve ekip iletişimi için sınırlı özellikler Microsoft Office entegrasyonu İş, eğitim ve kişisel kullanım için ideal

7. Tox

Gizlilik odaklı bir platforma ihtiyacınız varsa Tox sizin için ideal bir seçenek olabilir. Askeri düzeyde şifreleme özelliğine sahip olan bu uygulama, tüm konuşmalarınızın saldırganlara karşı güvende kalacağını garanti ediyor. Son derece basit bir kullanıma sahip olan uygulama, tertemiz ve minimalist bir arayüze ev sahipliği yapıyor. Topluluklarınızla anlık olarak sohbet edebileceğiniz uygulamada metin, sesli ve görüntülü sohbet özelliklerinin dışında ayrıca ekran paylaşımı işlevi de bulunuyor.

Ayrıca Tox’u profesyonel amaçla kullanmak isteyenler için dosya paylaşım işlevi de sunuluyor. Platformu rakiplerine göre farklı kılan unsurlardan biri, merkezi bir sunucunun bulunmaması ve tüm ağın kullanıcılardan oluşması olarak biliniyor. Bu sayede iş akışınızı bozabilecek herhangi bir sunucu arızasıyla uğraşmanıza gerek kalmıyor.

✅ Avantajları ❌ Dezavantajları Askeri düzeyde şifreleme özelliği Daha az özelleştirme seçenekleri Açık kaynak kodlu ve ücretsiz Entegrasyon desteği zayıf Minimal ve kullanıcı dostu arayüz Mobil entegrasyonu başarılı

Sonuç

En iyi Discord alternatifleri listemizde birbirinden kullanışlı seçenekleri bir araya getirdik. İş, eğitim, oyun ve kişisel kullanıma yönelik hizmet alabileceğiniz bu uygulamalar arasında kendinize en uygun olanı seçebilir, topluluklarınız ve arkadaşlarınızla iletişiminizi kaldığınız yerden sürdürebilirsiniz.

“Discord Türkiye’de ne zaman açılacak?” sorusu henüz belirsizliğini korumaya devam ederken, iletişiminizi bu platformlar aracılığıyla yürütebilirsiniz.

Peki ya Discord alternatifi uygulamalar arasında size en uygun olan seçenekler hangileri? Listeye dahil edebileceğiniz diğer platformları ve bu uygulamalarla ilgili düşüncelerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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