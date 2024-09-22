Elon Musk, X (Twitter) için Brezilya’da geri adım attı

Milyarder iş insanı Elon Musk, X (eski adıyla Twitter) platformu için Brezilya’da geri adım attı. X, Federal Yüksek Mahkeme’ye avukatlar Andre Zonaro Giacchetta ve Sergio Rosenthal’ın şirketin Brezilya’daki yeni yasal temsilcileri olduğunu bildirdi. Birkaç haftadır Brezilya’da devam eden yasağın ortadan kaldırılması için harekete geçildi.

X’in geri adımına karşın Brezilya Federal Yüksek Mahkeme Başkanı Bakan Alexandre de Moraes yasal temsilcilerin görevlendirilmesine ilişkin şirketten kanıt istedi. Bu bağlamda platformun avukatlarının, ülkede X’in yasal temsilcileri atadığını kanıtlayan belgeleri bakanlığa iletmeleri talep edildi.

The New York Times’a göre Bakan Alexandre de Moraes şimdiye kadar bu atamayı doğrulayan herhangi bir belge bulunmadığını belirterek “X Brasil Internet LTDA’nın faaliyetlerinin geri döndüğüne veya yeni yasal temsilcilerinin ve hatta yeni avukatlarının oluşumunun düzenli olduğuna dair hiçbir kanıt yok” açıklamasında bulundu. Belgelerin gönderilmesi için şirkete 24 saatlik bir süre verildi.

Ne olmuştu?

X, Bakan Alexandre de Moraes’in kararıyla 30 Ağustos’tan bu yana Brezilya’da askıya alındı. Karar, sosyal ağın belirli profillerin askıya alınması yönündeki yasal taleplere yanıt vermemesi nedeniyle uygulandı. Şirketin, Moraes’in yasal temsilcilerin atanması için verdiği süreyi karşılayamaması üzerine bakan, sosyal ağın Brezilya’da engellenmesi gerektiğine karar verdi.

Bakanlık ayrıca X’e erişmek için VPN uygulaması kullanan kişilere para cezası uygulanacağını açıklamıştı. Yayınlanan dilekçede Elon Musk tarafından kontrol edilen platforma erişmeye devam etmek için bu tür yöntemleri kullanmayı tercih eden kişi ve şirketlere günlük 50.000 R$ ($8,900 USD) para cezası uygulanacağı belirtilmişti.

Adı geçen avukatların gerçekten de X’in yeni yasal temsilcileri olduğuna dair kanıt gönderilmesi halinde sosyal ağın ülkedeki engeli nihayet sona erebilir. Fakat yasal temsilci atamasının yanı sıra muhtemelen hizmetin profillerin askıya alınması yönündeki mahkeme taleplerine de uyması beklenecek.