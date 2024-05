Jack Dorsey kurucusu olduğu Bluesky’ın yönetim kurulundan ayrıldı

X (eski adıyla Twitter) rakibi sosyal medya uygulaması Bluesky, platformun kurucu ortakları arasında yer alan Jack Dorsey ile yollarını ayırdı. Twitter’ın da yaratıcıları arasında yer alan ve uygulamanın eski CEO’su olarak bilinen Dorsey, merkeziyetsiz sosyal ağ projesi Bluesky’ın yönetim kuruluna veda ettiğini doğruladı.

Kısa sürede oldukça popüler hale gelen Bluesky uygulaması adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Ancak ne yazık ki uygulamanın bugün gündeme gelme sebebi, birçok kullanıcı için “hayal kırıklığı” yaratacak bir ayrılık haberinden doğuyor. Peki ya Jack Dorsey neden Bluesky’dan ayrıldı? İşte detaylar…

Jack Dorsey’in Bluesky’dan ayrılışı birkaç gündür sosyal medya üzerinde konuşuluyordu. Fakat konuya ilişkin resmi doğrulama haberi nihayet bugün geldi. Business Insider’ın haberine göre Blueksy’ın internet sitesinde artık ismi “Yönetim Kurulu Üyesi” olarak görünmeyen Dorsey, bu konuda X’ten kendisine sorulan bir soruya verdiği yanıtta, ayrılık haberini onayladı.

Sosyal medyada dolaşan iddialardan sonra Bluesky’dan da resmi bir açıklama geldi. Merkeziyetsiz sosyal medya uygulaması, platformun kurucu ortakları arasında yer alan Dorsey’in ayrılışını şu cümlelerle duyurdu:

Jack Dorsey’in neden Bluesky’dan ayrıldığına ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmedi. Şu anda Bluesky platformu, iki yönetim kurulu üyesi Jay Graeber (CEO) ve Jeremie Miller ile yoluna devam ediyor. Dorsey’in yerini alacak ismin kim olacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Son günlerde Jack Dorsey ile ilgili bir başka önemli gelişme ise tecrübeli girişimcinin X platformundaki takip listesini sınırlandırması oldu. Hafta sonu 2 binden fazla hesabı takipten çıkaran Dorsey, şu anda yalnızca üç ismi takip ediyor. Bu isimler Elon Musk, Edward Snowden ve hapis yatan WikiLeaks lideri Julian Assange’ın eşi Stella Assange olarak karşımıza çıkıyor.

Bir dönem milyarder iş insanı Elon Musk’a yönelik oldukça sert açıklamalarda bulunan Jack Dorsey, anlaşılan o ki artık Musk’ın tarafına geçmiş durumda. Kısa süre önce tecrübeli girişimci, X’ten yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

don’t depend on corporations to grant you rights.

defend them yourself using freedom technology.

(you’re on one)

— jack (@jack) May 4, 2024