X rakibi Bluesky ücretli üyelik sistemi üzerinde çalışıyor

X rakibi popüler metin tabanlı sosyal medya uygulaması Bluesky her geçen gün büyümeye devam ediyor. 13 milyondan fazla kullanıcıya hitap etmeyi başaran platform, A serisi yatırım turunda 15 milyon dolar yatırım topladı. Blockchain Capital liderliğinde Alumni Ventures, True Ventures, SevenX, Darkmode’dan Amir Shevat ve Kubernetes’in ortak yaratıcısı Joe Beda’dan yatırımlar aldı.

TechCruch’a göre olağanüstü bir yatırımla yoluna daha emin adımlarla yürümeye devam edecek Bluesky, bununla birlikte yeni ücretli üyelik sistemi planlarından da bahsetti. Ödeme yapan kullanıcıları için bir dizi ilgi çekici özellik sunmayı planlayan sosyal ağ, yine de bu durumun “erişimi” artırmayacağını ve ücretsiz kullanıcılarla arasında büyük farklar sunulmayacağını bildirdi.

Blueksy yöneticisi söz arasında X’e laf çarptı

Operasyon başkanı Rose Wang tarafından kaleme alınan ve Bluesky’ın blog sayfasında yayınlanan bir gönderide şirket, ücretli planının daha yüksek kalitede video yükleme gibi özellikler ve profil fotoğrafları için özel renkler veya çerçeveler gibi yeni profil özelleştirme seçenekleri getirmesinin planladığını dile getirdi.

Bluesky ayrıca Elon Musk’ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) platformuna da birtakım göndermelerde bulundu. Yeni ücretli üyelik sisteminin, abonelerin gönderilerine daha fazla erişim sağlayamayacağını vurguladı. Bilindiği gibi X Premium, ödeme yapan kullanıcıların yayınlarına daha fazla görünürlük sağlıyor. Anlaşılan o ki Bluesky’ın şu anda kesinlikle böyle bir niyeti bulunmuyor.

X platformunun özellikle de Elon Musk yönetimiyle birlikte ücretli kullanıcılara daha büyük imtiyazlar sağladığını söyleyen Rose Wang, “Bluesky’ın kullanımı her zaman ücretsiz olacak. Bilgi ve tartışmanın kolayca erişilebilir olması, kilitlenmemesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bluesky’ın kripto para ve NFT hayali yok

A serisi yatırım turunun baş yatırımcısı Blockchain Capital olsa da Bluesky, ağ yapısı olarak adlandırılan AT Protocol’de blockchain ya da kripto para birimi kullanmayacağını vurguladı. Platform ayrıca sosyal deneyimi tokenler, kripto para birimleri, NFT’ler ya da benzerleriyle “hiper finansallaştırmayacağını” da bildirdi.

Son açıklamaya göre Bluesky artık 13 milyon kullanıcıya hitap ediyor. Sosyal medya platformunun hala sınırlı davet modeliyle çalıştığı Temmuz 2023 döneminde 1 milyon kullanıcı bulunuyordu. Platformun gerçekleştirdiği bu olağanüstü büyümenin, özellikle de X uygulamasında tepki çeken yenilikler ve Elon Musk’ın eleştirilen tutumları sonrasında yaşandığını da ekleyelim.

Peki siz Bluesky ile ilgili neler düşünüyorsunuz?