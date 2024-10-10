Android, iOS ve PC’de Discord’a nasıl girilir? (VPN’siz kolay yöntem)

“Discord’a nasıl girilir?” diye merak eden internet kullanıcıları için son derece pratik bir çözüm ile karşınızdayız. Popüler sosyal medya platformu Discord geçtiğimiz günlerde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli cezasına çarptırıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Discord’a yönelik söz konusu yasağı uygulamaya başladı. Bunun üzerine “Discord nasıl açılır?” sorusu kısa sürede gündem haline geldi.

Bu hafta uygulanan erişim engeli yasağı ile birlikte Discord’a girmek isteyen kullanıcılar farklı yöntemlerden yararlanmaya başladı. Discord’u açmak için çeşitli alternatifler yer alırken, bunlardan en kolay olan seçeneği sizlere detaylı bir şekilde açıkladık. VPN kullanmadan Discord kullanmak isteyenler için son derece pratik çözümü sizler için aktardık. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

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iOS cihazlarda VPN’siz Discord’a girme yöntemi

Discord’a girmek için DNS ayarı yaparak hızlı ve pratik bir şekilde bu yöntemden yararlanabilirsiniz. Bir dakikadan daha az zamanınızı alacak bu yöntem ile birlikte iPhone cihazınızda küçük bir ayar gerçekleştirerek Discord erişim engelini aşabilirsiniz. Bu yöntemden faydalanabilmek adına yapmanız gereken tek şey iOS cihazınızdan Ayarlar sayfasını açmak ve aşağıda sizlere belirttiğimiz adımları sırasıyla takip etmek olacak.

VPN kullanmadan Discord platformuna girmek için iOS cihazlarda şu adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacaktır:

İlk olarak iPhone’unuzun Ayarlar uygulamasını açın. Wi-Fi seçeneğine tıklayın. Bağlı olduğunuz Wi-Fi’yi açın. Wi-Fi ağınızın ayarlarını görüntülemek için “i” yazılı ikona basın. DNS satırına gelip mevcut DNS sunucularının yerine “1.1.1.1” yazın.

Android telefonlarda VPN’siz Discord’a nasıl girilir?

VPN kullanmadan Discord’a girmek için yapmanız gereken işlem oldukça basit. Android cihazlarda VPN’siz Discord’a giriş için aşağıdaki birkaç adımı sırasıyla takip etmeniz yeterli olacaktır:

İlk olarak Android telefonunuzda Ayarlar menüsüne girin. Wi-Fi yazısına tıklayın. Bağlı olduğunuz ağa dokunun. Karşınıza çıkan menüden IP Ayarları’nı seçin. “DHCP” yerine “Statik” seçeneğine basıp DNS 1 ve DNS 2 satırlarını doldurun. DNS satırlarına “1.1.1.1” yazın.

Bilgisayarda VPN kullanmadan Discord’a nasıl girilir?

PC’de VPN kullanmadan Discord’a girmek için iki farklı işlem uygulayabilirsiniz. Her iki yöntemin de oldukça kolay olduğunu hatırlatarak sizlere o yöntemleri detaylı adımlarla aktaracağız.

Bilgisayarda VPN’siz Discord’a girmek için ilk seçenek, Ayarlar sayfası üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bunun için sırasıyla aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacak:

Öncelikle Ayarlar’ı açın ve Ağ ve İnternet’e tıklayın. Ethernet sekmesini seçin. DNS sunucusu ataması altında Düzenle’yi tıklayın. Açılır menüyü açın ve El ile’yi seçin, ardından IPv4 geçişini açın. Tercih Edilen DNS altında, yeni DNS sunucusunun IP adresini yazın. (1.1.1.1 ve 1.0.0.1) Alternatif DNS altında, yeni alternatif DNS sunucusunun IP adresini yazın ve sonrasında Kaydet seçeneğine tıklayın.

Discord platformuna VPN kullanmadan girmek için uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise Denetim Masası üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bunun için takip edeceğiniz adımlar şu şekilde olacaktır:

Arama çubuğuna Denetim Masası yazın ve açın. Ağ ve İnternet > Ağ ve Paylaşım Merkezi’ne tıklayın. Sol bölmedeki listeden Bağdaştırıcı Ayarlarını Değiştir’e tıklayın. Ağ bağdaştırıcısını bulup sağ tıklayın ve Özellikler’i seçin. Listeden İnternet Protokolü Sürüm 4’ü (TCP/IPv4) seçin ve ardından Özellikler’e tıklayın. Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan altında, yeni DNS sunucusunun ve yeni alternatif DNS sunucusunun IP adresini yazın. (1.1.1.1 ve 1.0.0.1) DNS sunucusunu değiştirmeyi tamamlamak için Tamam’ı ve ardından Kapat seçeneğine basın.

Discord ne zaman açılacak?

Son günlerde yaşanan üst üste skandal olaylar sonrası Discord erişim engeli cezasına çarptırıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun “Site Bilgileri Sorgu Sayfası” kısmına “discord.com” adresini girdiğimizde platformun erişim engeli ile ilgili olarak şu karar ibaresi karşımıza çıkıyor: “discord.com, 09/10/2024 tarihli ve 2024/12907 D. İş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinde… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) October 8, 2024

“Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir Hukuk Devletidir. Toplumu suçtan korumak Hukuk Devletinin görevidir. Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye, toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz.”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise net bir şekilde isim vermese de Discord’un kapanma süreci ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

Siber Daire Başkanlığımız bir kız çocuğunun sosyal medyadaki “Bir Program” üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntüleri incelemiştir. Yapılan incelemede videonun kurgu olduğu belirlenmiştir. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, E.N.B. adlı çocuğu adresinde… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 6, 2024

“Siber Daire Başkanlığımız bir kız çocuğunun sosyal medyadaki “Bir Program” üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntüleri incelemiştir. Yapılan incelemede videonun kurgu olduğu belirlenmiştir. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına alınmıştır. İfade işlemleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirilecektir. E.N.B. adlı çocuğun “tehdit ve şantaja maruz kaldığı” sözde görüntüleri, “Halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayınlayan ve dezenformasyon” yapan T.D. adlı 18 yaşındaki şahıs ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Aziz Milletimizi sosyal medya üzerinden yapılan provakatif paylaşımlara, algı çalışmalarına karşı bir kez daha uyarmak istiyorum. Siber devriyelerimiz, sosyal medya üzerinden provakatif paylaşımlarda bulunan, algı çalışması yürüten, halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumları ekmeye çalışanların her an ensesindedir. Bu tür paylaşım yapanları tek tek yakalayacağız!”

Resmi makamlardan gelen açıklamalarda “Discord ne zaman açılacak?” sorusuna net bir yanıt getirilmese de platformun açılması için bazı şartlar talep edildiği ifade ediliyor. Gelen son açıklamalarda Discord ekibi de Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarıyla yasağa ilişkin görüşmelere başladıklarını ve süreci yakından takip ettiklerini ifade etmişti.

Discord’un Türkiye’de yeniden açılması için öncelikle ilgili hakimliğin kararını kaldırması gerekiyor. İnternet ortamında işlenen suçlara ilişkin kamuoyunda “Sosyal Medya Yasası” olarak da bilinen “7253 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun“un ağ sağlayıcıları ile ilgili hükümleri de 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Peki ya siz Discord yasağı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

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