Apple bazı iPhone ve iPad’lerde iOS 26.2 Beta kurulumunu engelliyor

Apple, iOS 26.2'nin ilk geliştirici Beta sürümünün kurulumunu bazı cihazlarda engelledi.

Bu durumdan etkilenen modellerin ortak noktası, C1 veya C1X modem ile donatılmış olmaları olarak belirtiliyor.

Etkilenen cihazlar arasında iPhone 16e, iPhone Air ve iPad Pro M5 (Hücresel) modelleri yer alıyor.

Apple bu hafta iOS 26.2 ve diğer sistemlerin ilk Beta sürümünü yayınladı. Fakat ne yazık ki bazı cihazlar bu güncellemeyi yükleyemiyor.

Ortaya çıkan detaylara göre özellikle de iPhone 16e, iPhone Air ve iPad Pro M5 gibi C1 ya da C1X modeme sahip olan modeller şu anda yeni sürüme yükseltme yapamıyor.

Şirketten henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Fakat bu durumun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı ve kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması bekleniyor.

C1 çipli cihazların iOS 26.2 Beta erişimi kesildi

Aaron Perris’e göre kablosuz (OTA) güncelleme denemesi yapan kullanıcılar için Beta sürümünü indirilebilir olarak görüyor. Fakat ne yazık ki işlem başlatıldıktan sonra yükleme başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Bu kısıtlama, Apple’ın bu hafta başlarında iOS 26.2, iPadOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.6 ve visionOS 26.2 için ilk geliştirici Beta sürümlerini yayınlamasından yalnızca birkaç gün sonra geldi. macOS 26.2 Beta sürümünün henüz yayınlanmadığını belirtmekte fayda var.

Hatanın sebebi ne?

Apple’ın kısıtlama getirdiği yeni Beta güncellemesi ile ilgili alınan bu kararın nedeni henüz belli değil. Fakat etkilenen cihazların ortak noktası C1 modem donanımı olarak göze çarpıyor.

Apple henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. Fakat şirketin ilerleyen günlerde detaylı bir açıklamayla birlikte sorunu çözüme kavuşturması ve yeniden güncellemeyi bu cihazlar için yayınlamaya başlaması bekleniyor.

Apple, iPhone 16e ve iPhone Air için iOS 26.1 RC sürümünü ve iPad Pro M5 için iPadOS 26.1 sürümünü yeniden yayınladı. Bu da önceki sürümlerin Beta test kullanıcılarının programda kalırken daha kararlı bir sürüme yükseltmelerine olanak tanıyor.

Bu sayede iOS 26.2 Beta kilidini geçici olarak atlatabiliyor. Şirketin bu akşam ya da yarın iOS 26.2 Beta 1 güncellemesi için bir düzeltme yayınlaması bekleniyor.