iOS 26.2 ile Apple Podcasts önemli yeniliklere kavuşuyor

iOS 26.2 güncellemesi, hem dinleyiciler hem de içerik üreticileri için Apple Podcasts'e üç önemli yenilik getiriyor.

İngilizce podcast'lerde, uygulama otomatik olarak bölümler oluşturarak dinleyicilerin kolayca ilgili kısımlara atlamasına olanak tanıyor.

Bir bölümde başka bir podcast'ten bahsedildiğinde, platform artık doğrudan o içeriğe erişim sağlayan bir seçenek sunuyor.

İçerik üreticileri artık Apple Music, Apple News, Apple TV ve diğer platformlara bağlantılar ekleyebiliyor.

Apple Podcasts için ilgi çekici yeni özellik duyuruldu. Apple’ın popüler podcast uygulaması, dün gece saatlerinde yayınlanan iOS 26.2 Beta 1 güncellemesi ile birlikte önemli yeniliklere ev sahipliği yapıyor.

Platform, hem dinleyicilerin hem de içerik üreticilerinin hizmetten daha fazla keyif almasını sağlayacak yenilikler barındırıyor. Şu anda yalnızca Developer programına kayıtlı Beta kullanıcılarının erişim sağlayabildiği yeni özellikler, yaklaşık 1,5 ay sonra yayınlanması beklenen iOS 26.2’nin kararlı sürümüyle birlikte herkes için erişilebilir hale gelecek.

Apple Podcasts’e gelen yeni özellikler

iOS 26.2 güncellemesiyle Apple Podcasts, dinleyiciler ve içerik oluşturucular için tasarlanmış üç yeni özellik kazanıyor. MacRumors’a göre ilk olarak tüm İngilizce podcast bölümleri artık otomatik olarak oluşturulan bölümlerden yararlanıyor.

Oluşturucu bölümlendirmeyi kendisi tanımlamadıysa, uygulama bunu sizin için yapıyor. Belirli bir bölüme kolayca geri dönmenizi sağlıyor. Bu otomatik oluşturma, bölüm içinde gezinmeyi kolaylaştırıyor. Ancak kullanıcılar isteğe bağlı olarak bu özelliği devre dışı bırakabiliyor.

Ayrıca bir bölümde başka bir podcast’ten bahsedildiğinde, uygulama artık oynatıcıda ve transkriptte söz konusu podcast’e doğrudan erişim seçeneği sunuyor. Bu sayede dinlerken bahsedilen ilgili içerikleri keşfetmek ya da takip etmek daha da kolaylaşıyor.

Son olarak içerik oluşturucular görünürlük ve daha fazla fırsat şansı sunuluyor. Apple Music, Apple News, Apple Podcasts, Apple TV ve diğer platformlara bağlantılar eklemenize izin veriliyor.

Bu bağlantılar bahsedildiğinde transkripte veya oynatıcıya gömülü olarak görünüyor. Ayrıca ilgili içeriğin henüz bir bağlantısı yoksa, Apple yine burada da otomatik olarak bir bağlantı oluşturuyor.

iOS 26.2’nin kararlı sürümü 1,5 ay sonra gelecek

iOS 26.2’nin yaklaşık 1,5 ay sonra kararlı sürümü ile kullanıma sunulması bekleniyor. Şu anda Developer kullanıcıları ilk Beta sürüm sayesinde tüm bu yeni özellikleri herkesten önce keşfedebiliyor.

Apple Developer programına kayıt olmak ve iOS 26.2 Beta 1 güncellemesini indirmek için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacak:

Apple hesabınızı Apple Geliştirici Programına bağlayın. Ayarlar uygulamasını açın ve ardından Genel bölümüne gidin. Yazılım Güncelleme‘ye dokunun. Beta Güncellemeleri seçeneği görünene kadar birkaç saniye bekleyin. iOS 26 Developer Beta’yı seçin. Önceki ekrana geri dönün. Artık Beta sürümünü indirip kurabileceksiniz.