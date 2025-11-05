iOS 26.2 Beta 1 yayınlandı: Nasıl indirilir?

Reklam

Apple, iOS 26.1'in son sürümünden hemen sonra yeni bir Beta güncellemesiyle karşımıza çıktı.

Şirket, iOS 26'nın bir sonraki büyük güncellemesi olacak olan iOS 26.2 Beta 1 sürümünü yayınladı.

Uyumlu bir iPhone'a sahip olan kullanıcılar, Apple Geliştirici Programı'na kayıt olarak herkesten önce güncellemenin sunduğu yeniliklerden yararlanmaya başlayabilir.

Teknoloji devi Apple bu gece geliştiriciler için iOS 26.2 Beta 1 güncellemesini resmen yayınladı. Şirketin yeni nesil işletim sisteminin ikinci büyük güncellemesi olarak karşımıza çıkan yazılım, yaklaşık bir buçuk aylık geliştirme sürecinin ardından, muhtemelen yıl sonuna doğru önemli yeniliklerle beraber kararlı sürümüyle tüm kullanıcılar için yayınlanacak.

Dün gece iOS 26.1 güncellemesi ile karşımıza çıkan Apple, hız kesmeden yeni yazılım sürümünün Beta versiyonunu başlattı. Günlerdir sabırsızlıkla beklenen yeni güncelleme, şu anda Developer programına kayıtlı kullanıcıların erişimine sunulmuş durumda.

Apple tarafından sunulan yeni iOS Beta sürümü bir “.x güncellemesi” olduğu için önemli yeni özellikler içermesi bekleniyor. Bu tür güncellemelerin geliştirilmesi genellikle birkaç hafta sürüyor.

Şirket, nihai versiyondan önce kademeli olarak yeni özellikler vaat eden 4 ya da 5 Beta güncellemesi yayınlıyor. iOS 26.2’nin de yine aynı şekilde bu yoldan geçmesi ve tüm testler tamamlandıktan sonra kararlı sürümüyle kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Bu güncelleme, iOS 26.2 yazılımının ilk Beta sürümü olduğu için hangi yeni özellikleri içerdiği henüz bilinmiyor. Şu anda güncellemeyi indirdiğimizi, yeni özellikleri keşfettikçe sizlerle paylaşacağımızı belirtmek isteriz.

iOS 26.2 Beta 1 nasıl indirilir?

Apple’ın uyumlu iPhone modelleri için yayınladığı yeni Beta güncellemesi, yalnızca Developer programına kayıtlı olan kullanıcılar tarafından erişilebiliyor.

Aşağıdaki adımları sırasıyla takip ederek siz de geliştirici programıyla tanışabilir ve şirketin sunduğu yeni özellikleri herkesten önce deneyimleme şansına sahip olabilirsiniz:

Apple hesabınızı Apple Geliştirici Programına bağlayın. Ayarlar uygulamasını açın ve ardından Genel bölümüne gidin. Yazılım Güncelleme‘ye dokunun. Beta Güncellemeleri seçeneği görünene kadar birkaç saniye bekleyin. iOS 26 Developer Beta’yı seçin. Önceki ekrana geri dönün. Artık Beta sürümünü indirip kurabileceksiniz.