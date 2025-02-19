iPhone 16e resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

Apple'ın yeni "uygun fiyatlı" telefonu iPhone 16e sürpriz bir şekilde tanıtıldı.

iPhone SE 4 olarak da anılan iPhone 16e'nin tüm özellikleri resmen duyuruldu.

Cihazın 47 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa çıkacağını hatırlatmakta fayda var.

iPhone 16e resmi olarak piyasaya sunuldu. Apple tarafından geliştirilen yeni giriş seviyesi uygun fiyatlı iPhone modeli nihayet karşımıza çıktı. Amiral gemisi telefon serisinin bütçe dostu yeni üyesi, “eski bir tanıdıktan” ilham alan şık tasarımıyla gözleri üzerine çekti.

Serinin son üyesi 2022 yılında piyasaya sürülen iPhone SE 3 olmuştu. Special Edition (SE) serisi akıllı telefon ailesinin yeni modeli olan cihaz, fiyat-performans deneyimine odaklanan iddialı donanımıyla henüz ilk dakikalardan ilgi odağı haline gelmeyi başardı.

Şimdiye kadar iPhone SE 4 adı altında piyasaya çıkacağı konuşulan, fakat sürpriz bir isim değişikliği hamlesiyle birlikte iPhone 16e adını alan model, nispeten daha uygun fiyatıyla tüketiciler için ilgi çekici bir seçenek olarak raflarda boy göstermeye hazırlanıyor. İşte cihazla ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar…

iPhone 16e teknik özellikleri

Ekran: 6.1 inç Super Retina XDR ekran

6.1 inç Super Retina XDR ekran İşlemci: A18 çip

A18 çip Depolama: 128/256/512 GB

128/256/512 GB Arka Kamera: 48MP, 26 mm, ƒ/1.6 diyafram, optik görüntü stabilizasyonu, Hybrid Focus Pixels

48MP, 26 mm, ƒ/1.6 diyafram, optik görüntü stabilizasyonu, Hybrid Focus Pixels Ön Kamera: 12 MP kamera ƒ/1.9 diyafram

12 MP kamera ƒ/1.9 diyafram Batarya: 26 saate kadar video oynatma, 30 dakikada yüzde 50 şarj

26 saate kadar video oynatma, 30 dakikada yüzde 50 şarj Diğer: Face ID, IP68, Acil SOS, Trafik kazası algılama, 5G

iPhone SE 3’ün halefi olarak karşımıza çıkan yeni model, 6,1 inçlik Super Retina XDR OLED ekranla geliyor. Cihazda Touch ID desteği terk ediliyor ve Face ID özelliği sunuluyor. Güçlü bir performans ortaya koyan cihaz, Apple2ın ilk 5G modeli olan C1 ile birlikte geliyor. Telefon belirli ülkelerde Acil SOS, yol yardımı ve uydu bağlantısı gibi desteklere ev sahipliği yapıyor.

iPhone 14’ten ilham alan bir tasarım sunan cihaz, Dinamik Ada yerine çentikli bir görünümü benimsiyor. Arka tarafta f/1.6 diyafram açıklığına sahip tekli bir 48 MP kamera yer alıyor. Önde ise f/1.9 diyafram açıklığında yeni 12 MP selfie kamerası taşınıyor.

iPhone 16’ya da güç veren A18 çipini kalbinde taşıyan yeni iPhone 16e, 8 GB RAM ile eşleştiriliyor ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı barındırıyor. Apple Intelligence yapay zeka desteğini bünyesinde taşıyan modelde bir dizi ilgi çekici yapay zeka özelliği yer alıyor:

Her zamankinden daha akıllı ve daha sohbet odaklı yenilenmiş bir Siri (daha sonra kullanıma sunulacak)

Safari’de önemli konuları vurgulayan ve web sayfalarını özetleyen Akıllı Arama işlevi

Mail uygulamasındaki Akıllı Yanıtlar, daha hızlı ve bağlam farkında yanıtlar vaat ediyor

Mesajlarda geliştirilmiş yapay zeka araçlarıyla sohbetleriniz daha akıcı ve sezgisel hale geliyor

Yapay zekayı kullanarak resimlerinizden istenmeyen nesneleri hassas bir şekilde kaldıran bir fotoğraflar özelliği bulunuyor

Uygulamalardaki en önemli ve alakalı bilgilerin özetlerini saniyeler içinde alabiliyorsunuz

iPhone 16e fiyatları

Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile karşımıza çıakn iPhone 16e’nin fiyatı belli oldu. Cihaz 21 Şubat’ta Türkiye pazarında ön siparişe açılacak. Apple’ın resmi internet sitesi üzerinden modeli satın alabileceğinizi hatırlatırken, resmi satışların ise 28 Şubat tarihinde başlayacağını hatırlatalım.

iPhone 16e fiyat listesi şu şekilde karşımıza çıkıyor: