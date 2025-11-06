Apple’ın şimdiye kadarki en ucuz MacBook’u yolda: Chromebook’a rakip olacak

Reklam

Apple, Chromebook'lar ve giriş seviyesi Windows PC'lerle rekabet etmek için ucuz bir MacBook modeli geliştiriyor.

Bütçe dostu yeni MacBook'un 2026 yılının ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bir iPhone çipinden güç alacağı söylenen modelin 1.000 doların altında bir fiyatla geleceği öne sürülüyor.

Apple’ın dizüstü bilgisayar pazarına yönelik stratejik bir hamle üzerinde çalıştığı söyleniyor. İddialara göre şirket, eğitim ve kurumsal sektörlere odaklanan Chromebook’lar ve giriş seviyesi Windows PC’ler ile doğrudan rekabet edecek ilk uygun fiyatlı laptop seçeneğini geliştiriyor.

Bloomberg’den Mark Gurman, konuya yakın kaynaklarla görüşerek yeni cihazın J700 kod adını taşıdığını açıkladı. Bütçe dostu dizüstü bilgisayar modelinin halihazırda Asya’daki tedarikçilerle aktif test ve ilk üretim aşamasında olduğu bildirildi.

Apple ucuz MacBook’ta iPhone çiplerini kullanacak

Söylentilere göre Apple, 1.000 doların oldukça altında bir nihai fiyat elde etmek için temel bileşenlerde maliyetleri düşürmeye karar verdi. Gurman, giriş seviyesi MacBook cihazı için, bilgisayarlarda çalışmak üzere tasarlanmış M serisi işlemciler yerine bir iPhone çipi kullanacağını ifade etti.

Bu dikkat çekici hamle, bir iPhone çipinin ilk defa bir Mac’te kullanılması anlamına geliyor. Şirket içi testlerin, mobil bileşenin birkaç yıl önce markanın dizüstü bilgisayarları için piyasaya sürülen M1 çipinden daha iyi performans gösterdiğini gösterdiği bildiriliyor.

Apple’ın işlemciye ek olarak maliyet tasarrufu adına ekranda da bazı kısıtlamalara gideceği söyleniyor. Uygun fiyatlı MacBook modeli mevcut Mac’lerden daha küçük bir LCD panel ve ekranla gelebilir. Boyutu da Air modelinin 13,6 inçlik boyutundan daha küçük olabilir.

Ürünün lansmanı için ise 2026 yılının ilk yarısına işaret ediliyor.

Apple PC pazarında güçleniyor

IDC’nin verilerine göre Apple şu anda küresel PC pazarında yaklaşık yüzde 9 pazar payıyla dördüncü sırada yer alıyor. Şirket, Windows veya ChromeOS cihazlara odaklanan Lenovo, HP ve Dell’in gerisinde yer alıyor.

Şirket 2025 3. çeyrek satışları (milyon) 2025 3. çeyrek pazar payı 2024 3. çeyrek satışları (milyon 2024 3. çeyrek pazar payı 2024/2025 büyüme Lenovo 19.4 25.5% 16.5 23.8% 17.3% HP Inc 15.0 19.8% 13.6 19.6% 10.7% Dell Technologies 10.1 13.3% 9.8 14.2% 2.6% Apple 6.8 9.0% 6.0 8.7% 13.7% ASUS 5.9 7.8% 5.3 7.7% 11.4% Diğerleri 18.6 24.5% 18.1 26.1% 3.0% Toplam 75.9 100.0% 69.3 100.0% 9.4%

Apple’ın Mac modelleri geçen çeyrekte en hızlı büyüyen donanım kategorisi oldu. Şirket, satışlarda yüzde 13 artışla 8,73 milyar dolara ulaştı.