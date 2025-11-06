iPhone Air 2 kamera konusunda kullanıcılarını sevindirecek

Reklam

Apple, ultra ince ve hafif iPhone Air'ın ikinci neslini geliştirmeye devam ediyor.

İkinci nesil modelin 6.5 inç yüksek yenileme hızlı ekran, 3D yüz tanıma ve çift 48 Megapiksel sensörlü gelişmiş bir kamera sistemi ile gelmesi bekleniyor.

Cihazın 2026'da iPhone 18 serisi ile birlikte piyasaya sürülmesi ve yüksek performans için A20 Pro yonga setini kullanması bekleniyor.

Apple’ın, ilk versiyonu beklenen ilgiyi görmeyen iPhone Air akıllı telefonunun halefi için geliştirmeleri sürdürdüğü bildirildi. Sektördeki güvenilir sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station tarafından paylaşılan detaylara göre, ikinci nesil iPhone Air’ın geliştirme süreci normal bir şekilde ilerliyor ve cihazda bazı tasarım ve kamera iyileştirmelerinin olacağı sinyali veriliyor.

Sızıntı, Apple’ın 2026 akıllı telefon serisi için neler planladığına dair ilk ipuçlarını sunarak beklentileri artırdı.

iPhone Air 2 nasıl olacak?

Kaynağın aktardığı bilgilere göre, geçici olarak iPhone 18 Air olarak adlandırılan ikinci nesil telefon, ilk versiyonunda dikkat çeken ultra ince ve hafif tasarımını koruyacak. Cihazın dış görünüşünü belirleyen yatay kamera çubuğunun da bu modelde muhafaza edileceği belirtiliyor.

Telefonun ana özelliklerine dair ortaya çıkanlar ise şöyle: 6.5 inç büyüklüğünde ve yüksek yenileme hızlı bir ekrana sahip olacağı konuşuluyor. Ekrana ek olarak, 3D yüz tanıma özelliğinin bulunacağı iddia ediliyor.

En önemli değişikliklerden biri ise kamera tarafında görülüyor. İlk iPhone Air, tek bir 48 Megapiksel ana kamerayla gelmiş ve ultra geniş açı seçeneği sunmamıştı. İkinci nesilde ise çift arka kamera kurulumu değerlendiriliyor. Bu kurulumun 48 Megapiksel ana sensör ile 48 Megapiksel ultra geniş açılı lensi birleştirmesi bekleniyor.

Performansta A20 Pro desteği iddiası

Daha önceki sızıntılar, Apple’ın iPhone 18 serisi için yeni A20 ve A20 Pro yonga setlerini geliştirdiğini gösteriyordu. Şirketin geçmişteki stratejisini takip etmesi durumunda, iPhone Air 2’nin A20 Pro yonga setini benimseyebileceği ve bunun da performansta ve verimlilikte önemli kazanımlar sağlayacağı öngörülüyor.

Mevcut beklentilere göre, iPhone Air 2’nin 2026 yılında iPhone 18 Pro, 18 Pro Max ve Apple’ın ilk katlanabilir telefonu ile birlikte piyasaya sürülmesi planlanıyor. iPhone 18 ve 18e gibi diğer modellerin ise muhtemelen 2027 yılının başlarında gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, merak edenler için mevcut iPhone Air modelinin teknik özellikleri şu şekilde:

Boyutlar: 156,2 x 74,7 x 5,64 mm

156,2 x 74,7 x 5,64 mm Ağırlık: 165 gram

Ekran: 2736 x 1260 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 3.000 nit tepe parlaklığı ve Ceramic Shield 2 korumasına sahip 6,5 inç Super Retina XDR OLED ekran

165 gram Ekran: 2736 x 1260 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 3.000 nit tepe parlaklığı ve Ceramic Shield 2 korumasına sahip 6,5 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A19 Pro (5 Çekirdekli GPU)

Apple A19 Pro (5 Çekirdekli GPU) Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı Ana kamera: f/1.6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 Megapiksel arka kamera

f/1.6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 Megapiksel arka kamera Selfie kamerası: 18 Megapiksel ön kamera

18 Megapiksel ön kamera IP68 sertifikası

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi

Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi Batarya kapasitesi: MagSafe üzerinden 20W’a kadar şarjla 27 saate kadar video oynatmaya olanak tanıyan pil (söylentilere göre 2.800 mAh)

MagSafe üzerinden 20W’a kadar şarjla 27 saate kadar video oynatmaya olanak tanıyan pil (söylentilere göre 2.800 mAh) Renk seçenekleri: Siyah, altın, beyaz ve açık mavi

Siyah, altın, beyaz ve açık mavi İşletim sistemi: iOS 26

iOS 26 Fiyat: 256 GB 97 bin 999 TL, 512 GB 109 bin 999 TL, 1 TB 121 bin 999 TL