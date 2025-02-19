Apple’ın ilk tescilli 5G modeli: Apple C1, iPhone 16e ile birlikte tanıtıldı

iPhone 16e birlikte Apple, yeni tescilli 5G modemini karşımıza çıkardı.

Apple C1 ilk kez iPhone 16e ile beraber kullanıcılarla buluştu.

Apple bu hamle ile birlikte Qualcomm yongalarına sırtını çevirdi.

Teknoloji devi Apple, yıllar süren geliştirmelerin ardından kendi tasarladığı ilk 5G modemi olan “C1” ile karşımıza çıktı. Şirket bu yeni donanım sayesinde, şimdiye kadar iPhone’ların 5G bağlantısını sağlayan Qualcomm’un modem yongalarını değiştirerek yepyeni bir sayfa açıyor.

Dolayısıyla yeni Apple C1’in piyasaya sürülmesi, artık tedarik zincirinin her aşamasında cihazlarında kullanılan teknoloji üzerinde daha fazla kontrole sahip olan şirket için oldukça önemli bir adımı temsil ediyor. Peki ya yeni C1 modemi neler sunuyor? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

Apple C1, iPhone’larda Qualcomm yongalarının sonunu getirebilir

9to5Mac’in haberine göre Apple, C1’i iPhone’lardaki en enerji tasarruflu modem olarak tanımlıyor. Apple silikonuyla entegrasyonu ve iOS 18’in gelişmiş güç yönetimi sayesinde daha uzun pil ömrüne katkıda bulunurken, hızlı ve güvenilir 5G bağlantısı sunmak üzere tasarlanıyor.

Apple’ın iPhone SE serisinin yerini alan en son giriş seviyesi modeli olan iPhone 16e, yeni C1 çipini kullanan ilk cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Apple, C1 ile tedarik zincirinin tam kontrolüne doğru bir adım daha atıyor ve cihazlarında 5G bağlantısı için yeni bir dönem başlatıyor.

Apple, C1’i tanıtarak Qualcomm gibi dış tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmayı, lisans ücretlerinden tasarruf etmeyi ve cihazlarının verimliliğini artırmayı amaçlıyor. Ancak şirket iPhone serisinde Qualcomm modemlerini tamamen değiştirmiyor.

iPhone 16 ve iPhone 16 Pro gibi modeller hala Qualcomm yongalarını kullanıyor. Tam değişimin ise ancak yeni nesilde, yani Eylül ayında piyasaya çıkması beklenen iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesinin piyasaya sürülmesiyle birlikte gerçekleşebilir.

Tüketiciler için en önemli özelliklerden biri olan 5G bağlantısı sayesinde C1, performans ve güvenilirlik açısından teste tabi tutulacak. Apple’ın C1’i üst modellerde kullanmaya başlamadan önce, gerçek performansını değerlendirmek için bir yıl daha beklemesi ihtimali de yüksek görünüyor. İlerleyen haftalarda konuya ilişkin daha fazla ayrıntıya ulaşmamız bekleniyor.

Apple, iPhone 16e’yi 47 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla piyasaya çıkardı. iPhone 16e fiyat listesi ile ilgili daha fazla detaya göz atmak için ilgili haberimizi ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca cihazın MagSafe desteği sunmayacağını da ekleyelim. Son olarak bu modelin gelişi ile birlikte eski iPhone SE 3, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinin satışları sona ermiş oldu.