Apple çalıntı iPhone satışını kolaylaştırmakla suçlanıyor

Londra polisi, Apple'ı çalıntı iPhone satışlarını kolaylaştırmakla itham ediyor.

İddialara göre şirket, indirim karşılığında takas kabul ettiği kullanılmış iPhone'larda, cihazların çalınma durumunu kontrol eden ulusal veritabanını (NMPR) yeterince kullanmıyor.

Londra'da geçen yıl 80 binden fazla telefon çalındığı, bunların da yüzde 80'inin iPhone olduğu vurgulanıyor.

Metropoliten Polis Teşkilatı (MPS), Apple’ı çalıntı iPhone satışını kolaylaştırmakla suçluyor. Yetkililere göre şirket, takas programında kullanılmış cihazları kabul ederken ulusal çalıntı cihaz veritabanını (NMPR) kullanmıyor.

MPS’ye göre Apple, NMPR’ye günlük olarak erişebiliyor. Fakat şirket bunu yalnızca satılan cihazların ağ durumunu doğrulamak için kullanıyor. Polis, Apple’ın hırsızlıkları soruşturmadığını veya herhangi bir işlem yapmadığını iddia ediyor.

Londra polisi Apple’dan iPhone hırsızlığına karşı çözüm istiyor

The Telegraph gazetesine göre Apple’a yönelik suçlama İngiliz parlamenterlerle yapılan yazışmalarda ayrıntılı olarak dile getirildi.

Şikayet, yetkililerin İngiltere’nin başkentinde “salgın” olarak nitelendirdiği telefon hırsızlığı olayının ortasında geldi. Geçen yıl Londra’da 80 binden fazla telefon çalındı.

Bu olağanüstü yüksek rakamlar, bir önceki yıl kaydedilen 64 bine kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor. Şehirde çalınan akıllı telefonların neredeyse yüzde 80’i iPhone olarak belirtiliyor.

MPS, maddi kaybın yanı sıra telefon hırsızlığı ile şiddet suçları arasındaki bağlantının arttığı konusunda da bir uyarıda bulundu. Yetkililer, bazı çetelerin uyuşturucu satışından cihaz çalmaya geçtiğini dile getirdi.

Apple suçlamalara cevap verdi

Apple, Londra polisinin suçlamalarına karşılık olarak mevcut güvenlik önlemlerini savundu.

Şirket, hassas ayarları değiştirmek için biyometrik güvenlik katmanları ekleyen Çalıntı Cihaz Koruması‘nı ve cihazı kalıcı olarak orijinal sahibinin Apple hesabına bağlayan Etkinleştirme Kilidi‘ni örnek gösterdi.

Apple, cihazların IMEI aracılığıyla küresel olarak engellenmesi talebiyle ilgili olarak, bu önlemi değerlendirdiğini belirtti. Fakat bu tür engellemelerin sahte hırsızlık bildirimi yapan dolandırıcılar tarafından hala kötüye kullanılabileceği konusunda uyardı.

Şirket ayrıca IMEI’nin engellenmesinin, cihazların çoğunun parça satışı amacıyla sökülmesini engellemeyeceğini de savundu.