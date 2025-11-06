Apple, Gemini için Google’a yılda 1 milyar dolar ödeyecek

Reklam

Apple’ın yapay zeka destekli yeni Siri’nin geliştirilmesinde Gemini modelini kullanmak üzere Google ile büyük bir anlaşma imzalaması bekleniyor. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre bu anlaşma Google’a yılda 1 milyar dolar ödeme yapılmasını öngörüyor.

Aynı zamanda 2026 yılında yeniden tasarlanması planlanan Siri’yi iyileştirmek için Alphabet sisteminin bir temel olarak kullanılmasını da içeriyor. Merakla beklenen yapay zeka destekli asistan aracının iOS 26.4 ile birlikte Mart-Nisan aylarında yayınlanması bekleniyor.

Apple, Siri’yi güçlendirmek için Google’a sığındı

Alınan bu dikkat çekici karar, üretken yapay zeka sektöründeki varlığını hızlandırmaya çalışan Apple için stratejik bir değişimi temsil ediyor. Konuya yakın kaynaklar Bloomberg’e kullanılan Gemini modelinin 1,2 trilyon parametreye sahip olacağını bildirdi.

Kaynaklar ayrıca geçici olarak Apple’ın dahili modellerinin yerini alacağını söyledi. Sistemin bilgiyi işleme ve kullanıcı isteklerinin bağlamını anlama konusunda çok daha fazla kapasiteye sahip olması bekleniyor.

Apple, OpenAI’nin ChatGPT’si ve Anthropic’in Claude’u da dahil olmak üzere diğer şirketlerin modellerini de test etmişti. Fakat şirketin son olarak karmaşık görevlerdeki üstün performansı nedeniyle Gemini’yi tercih ettiği bildiriliyor.

Bloomberg’e göre Apple’ın bu noktada temel amacı, şirket kendi modeli üzerinde çalışırken Google’ın teknolojisini geçici bir çözüm için kullanmak olarak vurgulanıyor. Altyapının şirketin Private Cloud Compute (Özel Bulut Bilişim) sunucularında çalışması ve kullanıcı verilerinin Google ağından izole edilmesi gerekiyor.

Proje, şirket içinde “Glenwood” adıyla biliniyor ve Apple Vision Pro’nun yaratıcısı Mike Rockwell ve yazılım mühendisliği başkanı Craig Federighi tarafından yönetiliyor. “Linwood” kod adlı yeni sesli asistanın iOS 26.4 sürümünde yayınlanması planlanıyor.

Yapılan bu anlaşma, Gemini’nin işlevleri özetleme ve planlamaktan sorumlu olacağını, Siri’nin bilgileri sentezlemesine ve daha karmaşık görevleri gerçekleştirmesine olanak tanıyacağını öngörüyor. Diğer özellikler ise Apple tarafından geliştirilen modeller kullanılarak çalışmaya devam edecek.