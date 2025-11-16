Webmasto Hafta Özeti (10-16 Kasım 2025)

Reklam

Teknoloji gündeminin yoğun olduğu bir haftayı daha geride bıraktık. Hafta boyunca teknolojik konularda öne çıkan birbirinden önemli gelişmeleri bu içeriğimizde sizler için bir araya getirdik. Yapay zekadan mobil cihazlara, telekomünikasyondan bilime, oyun dünyasından sinemaya kadar kaçırmamanız gereken haberleri sıraladık.

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (10-16 Kasım 2025)

10-16 Kasım 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Starlink’in Türkiye’ye geleceği iddiaları yalanlandı

Starlink’in 2026 baharında Türkiye’de faaliyete başlayacağı yönündeki iddialara yanıt geldi. Söylentiler, bakanlık kaynakları tarafından kesin bir dille yalanlandı. Bu durum, Starlink’in ülkemizde hizmet vermeye başlayabilmesi için BTK nezdindeki resmi onay bekleyişinin bir süre daha devam edeceğini bizlere gösteriyor.

COINO’ya kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, COINO AŞ kripto platformu üzerinden suç gelirlerinin aklandığı şüphesiyle geniş çaplı bir operasyon başlattı. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait değeri 637 milyon TL’yi bulan mal varlıklarına el konuldu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) şirkete kayyum olarak atandı.

AB, Huawei ve ZTE’yi 5G ağlarından tamamen yasaklayabilir

Avrupa Birliği Komisyonu, güvenlik riski nedeniyle Huawei ve ZTE’yi telekomünikasyon ağlarından çıkarmayı yasal zorunluluk haline getirmeye hazırlanıyor. Değerlendirme aşamasında olan bu karar, 5G ve fiber optik ağları da kapsayacak. Karara uymayan ülkelere mali cezalar uygulanabileceği de konuşuluyor.

ChatGPT’nin yeni beyni GPT-5.1 tanıtıldı

OpenAI yeni dil modeli GPT-5.1’i resmen tanıttı. Bu yeni model, yapay zeka asistanının kullanıcılarla iletişimini daha insancıl bir tona taşımaya odaklanıyor. Şirket bu güncelleme ile beraber yapay zeka etkileşiminde duygusal zeka ve bağ kurma yeteneğini ön plana çıkarıyor.

Tim Cook, 2026’da Apple’dan emekli olabilir

İddialara göre Apple CEO’su Tim Cook, 14 yıllık görev süresinin ardından 2026’da emekli olacak. Financial Times, Apple yönetiminin pürüzsüz bir geçiş planı için halefiyet çalışmalarını hızlandırdığını vurguluyor. Şirketin Donanım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus, iç adaylar arasında en güçlü isim olarak öne çıkıyor.

Steam Machine resmen duyuruldu

Valve, PC oyunlarını televizyona taşımak üzere tasarlanan yeni nesil ev konsolu Steam Machine ile Xbox, PlayStation ve Nintendo’ya rakip olmayı hedefliyor. 2026 başında satışa çıkacak cihaz, 4K/60FPS desteği sunan güçlü bir PC yapısına sahip olacak.

PS5 satışları 84,2 milyonu aştı

PlayStation 5 satışları toplamda 84,2 milyon adedi geçti. Sony’den gelen bilgilere göre son çeyrekte 3,9 milyon adet PS5 satıldı. Bunun yanı sıra son çeyrekte 80,3 milyon oyun satıldığı, Ghost of Yotei’nin tek başına 3,3 milyon kopya sattığı belirtildi. PlayStation Network’ün aylık aktif kullanıcı sayısı ise 119 milyona ulaştı.

Apple’ın yeni aksesuarı iPhone Pocket piyasaya çıktı

Apple, Issey Miyake ile işbirliği yaparak renkli ve limitli üretim iPhone Pocket aksesuar serisini duyurdu. Bu sıra dışı aksesuar, “tek bir kumaş parçası” konseptinden yola çıkılarak 3D örgü teknolojisiyle üretildi. İki farklı boyutta satışa çıkarılan iPhone Pocket’ın fiyatları 139,95 dolar başlıyor.

Steam’in tasarımı yenilendi

Steam, masaüstü mağaza arayüzünü güncelleyerek ürün sayfalarının genişliğini 940 pikselden 1200 piksele çıkardı. Böylece platformda oyun görselleri ile fragmanlar için daha fazla alan sağladı. Yeni güncelleme, artan görsel kalitesinin yanı sıra geliştiricilere yeni Steamworks araçlarıyla oyunlarını daha zengin bir formatta sunma imkanı veriyor.

Japonya’ya özel bütçe dostu yeni PlayStation 5 modeli

Sony, Japonya’ya özel olarak indirimli PS5 Slim Digital modelini piyasaya sürdü. Yeni model, standart Japonya fiyatına göre önemli ölçüde daha ucuz olan 55.000 Yen (yaklaşık 300 Euro) fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Konsolun yalnızca Japonca dilinde kullanılabileceği net bir şekilde vurgulanıyor. Fakat bölgesel bir kilidi olup olmadığı henüz bilinmiyor.

iPhone 17 Pro Max boya sorunuyla gündemde

Bir sosyal medya kullanıcısı, iPhone 17 Pro Max’ini ıslak mendille temizledikten sonra “Kozmik Turuncu” rengindeki kaplamanın tamamen çıktığını gösteren fotoğraflar paylaştı. Apple’dan gelen resmi açıklamada, agresif kimyasallar içeren ürünlerin iPhone temizliği için kullanılmaması ve yalnızca mikro fiber bez tercih edilmesi tavsiye edildi.

New Glenn roketi başarıyla uzaya fırlatıldı

Blue Origin’in New Glenn roketi, NASA yükünü taşıyan ikinci uçuşunu başarıyla tamamladı. Fırlatma, Mars’ın atmosfer kaybını inceleyecek olan ESCAPADE adlı ikiz NASA uydularını Kızıl Gezegen’e doğru uzun bir yörüngeye yerleştirdi. Bu başarılı operasyon, Blue Origin’i yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde yeni bir seviyeye taşıdı.

ChatGPT’ye grup sohbetleri özelliği geliyor

OpenAI, kullanıcıların arkadaşları, aileleri veya iş arkadaşlarıyla aynı sohbet içinde ChatGPT ile işbirliği yapmasına olanak sağlıyor. GPT-5.1 Auto modeliyle desteklenen özellik, en fazla 20 kişiye kadar davetiye ile çalışıyor. Şimdilik bu yenilikten yalnızca Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Tayvan’daki ChatGPT Free, Go, Plus ve Pro kullanıcıları yararlanabiliyor.

iPhone Air 2’nin fişi çekildi

Apple, iPhone Air 2 modelini üretim programından çıkararak lansmanını süresiz olarak erteledi. Erteleme kararının, ilk nesil iPhone Air’in satışlarının beklentileri karşılayamamasından kaynaklandığı bildirildi. Yeni lansman tarihi 2027 ilkbaharı olabilir.

Peter Jackson ve James Gunn’dan V for Vendetta dizisi geliyor

HBO, Alan Moore’un ikonik çizgi romanı V for Vendetta’yı dizi olarak uyarlamak için çalışmalara başladı. Projede, Yüzüklerin Efendisi’nin yönetmeni Peter Jackson’ın senaryo ekibinde yer alacağı söyleniyor. Aynı zamanda James Gunn ve Peter Safran’ın ise DC Studios adına yürütücü yapımcı olacağı aktarılıyor.

OpenAI kişisel sağlık uygulaması üzerinde çalışıyor

OpenAI, yeni gelir kaynağı için kişisel sağlık uygulaması geliştirmeyi düşünüyor. Şirket, bu alanda tecrübeli bir isim olarak Doximity kurucusu Nate Gross’u projeye lider atadı. Fakat daha önce Google, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devlerinin başarısız olduğu sağlık hizmetleri sektörü, OpenAI için de çeşitli riskler barındırıyor.

Samsung’dan bütçe dostu telefonlara 7 yıllık güncelleme vaadi

Samsung, premium cihazlara özel olan 7 yıllık yazılım güncelleme garantisini Galaxy A36, Galaxy A56 ve Galaxy Tab A11 serisi gibi orta segment cihazlarına da genişletti. Yapılan kontrollerde, cihazların güvenlik güncelleme desteği son tarihinin 2032’ye kadar uzatıldığı görüldü.

Project Kuiper’ın adı Amazon Leo olarak değiştirildi

Amazon, 7 yıl önce başlattığı uydu internet hizmetinin adını Project Kuiper’dan Amazon Leo olarak değiştirdi. Yeni isimlendirme stratejisi, projenin dayandığı Alçak Dünya Yörüngesindeki (LEO) uydu takımına göndermede bulunuyor. Bu proje, özellikle de güvenilir bağlantıdan yoksun bölgelere yüksek hızlı internet getirmeyi amaçlıyor.

Honor Robot Phone için geri sayım başladı

Honor CEO’su Li Jian, konsept aşamasındaki Robot Phone’un 2026’da piyasaya sürüleceğini resmen doğruladı. Merakla beklenen cihaz, gelişmiş yapay zeka özellikleri ve aktif olarak konuyu takip edebilen gimbal mekanizmalı mobil kameraya sahip olacak.

Samsung, Apple Card’a rakip kart çıkarıyor

Samsung, Apple Card’ın başarısını taklit ederek kendi finansal hizmet ekosistemini güçlendirmeyi amaçlıyor. Şirket, Visa destekli bir kredi kartı çıkarmak için Barclays ile son aşama görüşmelerini sürdürüyor.

Death Stranding anime dizisi olarak uyarlanıyor

Disney+, Hideo Kojima’nın ünlü Death Stranding oyun serisine dayanan anime projesini resmen duyurdu. Geçici olarak Death Stranding: Isolation başlığını taşıyan bu projenin elle çizilmiş 2D formatında görsellere sahip olacağı açıklandı. Merakla beklenen animenin 2027 yılında ekranlara geleceği belli oldu.

Firefox’tan yapay zeka asistanı: AI Window

Firefox, AI Window adlı yeni ve isteğe bağlı bir yapay zeka asistanı üzerinde çalışıyor. Mozilla, diğer şirketlerden farklı olarak bu yapay zekanın kullanıcıyı bir sohbete hapsetmediği, aksine “güvenilir bir yol arkadaşı” olarak tasarladığını vurguladı.

App Store’a Liquid Glass güncellemesi geldi

App Store uygulaması, iOS 26 ile gelen yeni görsel kimlik olan Liquid Glass tasarımını benimsemeye başladı. Bu güncellemeyle beraber uygulama artık daha modern, akışkan ve tutarlı bir estetiğe ulaştı. Öte yandan güncelleme, genel performans iyileştirmeleri de sunuyor.

Xiaomi’den 10.000 mAh bataryalı telefon atağı

Xiaomi, Redmi markası altında 10.000 mAh gibi şaşırtıcı bir kapasiteye sahip yeni bir akıllı telefon geliştiriyor. Merakla beklenen bu cihazın, orta seviye telefon pazarında rekor pil ömrü ile öne çıkması bekleniyor. Sızıntılar, muhtemelen maliyeti düşürmek adına telefonda kablosuz şarj desteğinin olmayacağına işaret ediyor.

Firefox için 32-bit Linux desteği sonlandı

Firefox 145, güvenlik sebebiyle 32-bit Linux desteğini tamamen sonlandırdı. Kullanıcıların güncel bir deneyimden yararlanmaya devam edebilmeleri için 64-bit Linux sistemlerine geçiş yapması öneriliyor. Güncelleme ayrıca tasarımda küçük değişiklikler, çeşitli güvenlik iyileştirmeleri ve pratik bazı yenilikler de içeriyor.