PlayStation 5 satışları 84,2 milyonu geçti

Reklam

PlayStation 5 satışları toplamda 84,2 milyon adedi geçti.

Sony'den gelen bilgilere göre son çeyrekte 3,9 milyon adet PS5 satıldı.

Bunun yanı sıra son çeyrekte 80,3 milyon oyun satıldığı, Ghost of Yotei'nin tek başına 3,3 milyon kopya sattığı belirtildi.

PlayStation Network'ün aylık aktif kullanıcı sayısı ise 119 milyona ulaştı.

Sony, PlayStation 5’in 2020 sonlarında piyasaya sürülmesinden bu yana dünya çapında 84,2 milyon adet satıldığını duyurdu. Açıklanan bu rakamlar, 30 Eylül’de sona eren 2025 mali yılının ikinci çeyreğine ilişkin mali raporda yayınlandı.

Japon teknoloji devi yalnızca bu çeyrekte 3,9 milyon PlayStation 5 sattı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı döneminde satılan 3,8 milyon adete kıyasla ufak bir artışa işaret ediyor.

Reklam

GTA 6, Sony’nin gelir beklentilerini yükseltti

Sony’nin Oyun ve Ağ Hizmetleri (G&NS) bölümü için gelir tahminini, son fiyat ayarlamasına rağmen yukarı yönlü revize etmesine yol açtı. Şirketin yeni projeksiyonu, Mayıs 2025’te sunulan senaryodan daha iyimser bir senaryo olan 29 milyar dolar olarak güncellendi.

Şirket o dönemde, mali yıl gelirlerinde 650 milyon dolar tutarında olumsuz bir etki öngörmüştü. Bu düşüşün ana pazarlarından biri olan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki satışlarını etkileyen tarifelerden kaynaklandığını belirtmişti.

Sektörün en çok beklenen oyunlarından biri olan GTA 6’nın bir kez daha ertelenmesinin ardından bu tahmin de revize edildi. Bilindiği üzere Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu Mayıs 2026 yerine 19 Kasım 2026’ya ertelendi.

Yeni rakamlar, bu yılki gelirin 2024 mali yılında kaydedilen performansın biraz altında kalacağını gösteriyor. Yine de pazardaki beşinci yılına yaklaşan bir konsol için bu sonuç güçlü kabul ediliyor.

Çeyrekte 3,9 milyon adet satılan donanım performansı, konsolun güncellenmiş sürümleri PS5 Slim ve PS5 Pro‘nun piyasaya sürülmesinden yalnızca bir yıl sonra geldi.

Ghost of Yotei satışların yükselmesine yardımcı oldu

Yazılım ve dijital ekosistem, çeyreklik sonuçların ana itici gücü oldu. Sony, PS5 ve PS4 için kendi stüdyoları tarafından üretilen birinci parti oyun satışlarının bir önceki yıla göre 1 milyon artarak 6,3 milyon adede ulaştığını bildirdi.

Dönemin en önemli olayı Ghost of Yotei’nin piyasaya sürülmesi olarak biliniyor. Ghost of Tsushima’nın devam oyunu 2 Kasım itibarıyla 3,3 milyon adet satarak ilk ayında başarılı bir performans sergiledi.

Şirket içi ve üçüncü taraf stüdyoların oyunları da dahil olmak üzere, bu çeyrekte PlayStation için toplam 80,3 milyon oyun satıldı. Şirketin çevrimiçi platformu PlayStation Network’te (PSN) de büyüme görüldü. Aylık aktif kullanıcı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 3 milyon artarak 119 milyona ulaştı.