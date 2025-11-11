Firefox 145 yayınlandı: 32-bit Linux desteği sona erdi

Reklam

Firefox 145, güvenlik sebebiyle 32-bit Linux desteğini tamamen sonlandırdı.

Kullanıcıların güncel bir deneyimden yararlanmaya devam edebilmeleri için 64-bit Linux sistemlerine geçiş yapması öneriliyor.

Güncelleme ayrıca tasarımda küçük değişiklikler, çeşitli güvenlik iyileştirmeleri ve pratik bazı yenilikler de içeriyor.

Mozilla, geniş bir iyileştirme yelpazesi sunan Firefox 145 güncellemesini resmen yayınladı. Windows, macOS ve Linux için sunulan bu güncelleme, günlük kullanıcıların yanı sıra tarayıcıyı iş ve profesyonel amaçlarla kullananlar için de yeni özellikler sunuyor.

Bu sürümün en önemli yönlerinden bir tanesi, 32 bit Linux işletim sistemlerine yönelik desteğin sona ermesi oluyor. Bu mimari için uyumlu son sürüm Firefox 144 olarak kalmaya devam ediyor.

32-bit Linux kullanıcıları ne yapacak?

Mozilla, hala 32 bit Linux kullananlar için 64 bit işletim sistemine geçmeyi öneriyor. Fakat eğer bu durum mümkün değilse, güvenli kalmanın tek bir alternatifi mevcut.

Kullanıcılar Eylül 2026’ya kadar güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek olan Extended Support Release (Firefox ESR) 140’ı kullanarak geçici bir çözüm bulabilir.

Mimariye verilen desteğin sona ermesiyle birlikte Firefox, diğer büyük rakip tarayıcılara katılıyor. Örnek vermek gerekirse Google Chrome da 32-bit Linux’u yıllar önce terk etti.

Chrome ve Firefox’a benzer bir şekilde şekilde Opera, Microsoft Edge ve Brave da artık mimari için modern sürümler sunmayan internet tarayıcıları arasında yer alıyor.

Firefox 145 ile gelen diğer yeni özellikler

Mozilla, 32-bit Linux için desteği sona erdirmesinin yanı sıra yeni sürüm küçük bazı yenilikler de getirdi. Sekmeler artık biraz daha yuvarlatılmış bir tasarımla karşımıza çıkarken, ayrıca gizlilik iyileştirmeleri de yer alıyor.

Entegre PDF okuyucusu da işlevselliği artırmak için bir güncelleme alıyor. Artık kullanıcıların tarayıcıda açılan dosyalara doğrudan not ve yorum eklemesine olanak sağlıyor.

Firefox 145 ayrıca bir grubun üzerine gelindiğinde sekme önizlemesi, kaydedilmiş şifrelerinizi doğrudan kenar çubuğundan yönetme, “Vurgulamak için bağlantıyı kopyala” özelliği ve yerel çeviri modellerinin sıkıştırılarak indirme boyutunun/kaynağın kullandığı depolama alanının azaltılması gibi yenilikler barındırıyor.