Apple Store uygulaması için Liquid Glass güncellemesi geldi

Apple Store uygulaması, iOS 26 ile gelen yeni görsel kimlik olan Liquid Glass tasarımını benimsemeye başladı.

Bu güncellemeyle beraber uygulama artık daha modern, akışkan ve tutarlı bir estetiğe ulaştı.

Öte yandan güncelleme, genel performans iyileştirmeleri de sunuyor.

Apple, iOS 26 işletim sistemi ile birlikte tanıttığı Liquid Glass arayüzünü tüm ekosistem uygulamalarına taşımaya devam ediyor. Görsel bütünlük ve modern bir estetik sağlamaya odaklanan şirket, şimdi de benzer bir tasarım değişikliğini App Store uygulamasına getirdi.

Apple’ın görsel uyum çalışmalarını sürdüren Apple Store uygulaması artık Liquid Glass tasarımını benimsiyor. Güncel estetik standartlarıyla uyumlu olacak şekilde yeniden tasarlanan uygulama simgesi de dikkatlerden kaçmıyor.

App Store uygulamasına estetik ve dinamik dokunuş

Apple, bu yıl tanıttığı yeni görsel kimliği Liquid Glass tasarımıyla Apple Store uygulamasını güncelledi. Bu yeni tasarım, Apple’ın diğer yeni uygulamalarıyla daha uyumlu, daha modern ve akıcı bir stil sunuyor.

MacRumors’un haberine göre uygulama simgesi, Liquid Glass’ın karakteristik şeffaflık ve yansıma efektlerini benimseyecek şekilde tamamen yeniden tasarlandı.

Bununla birlikte uygulama içi bazı unsurlarda da değişiklikler oldu. Ekranın alt kısmındaki gezinme çubuğu, düğmeler, menüler ve çeşitli animasyonlar artık bu daha parlak ve dinamik “Liquid Glass” efekti yansıtıyor.

Güncellemenin geri kalanında başka herhangi bir işlevsel değişiklik detayı yer almıyor. Fakat Apple birkaç genel performans iyileştirmesine işaret ediyor.

Bu yeni sürüm esas olarak, Shazam gibi diğer uygulamalarda son zamanlarda kullanılan Liquid Glass etrafındaki görsel ekosistemi tamamen birleştirme niyetini yansıtıyor.

Yayınlanan yeni 6.6 güncellemesi şu anda iPhone ve iPad için App Store’da mevcut durumda. Apple’ın tüm yazılım ekosisteminde kademeli olarak kullanıma sunduğu stille daha iyi entegre olacak şekilde yeniden tasarlanan arayüzü keşfetmek için tek yapmanız gereken basit bir indirme işlemi olacak.

Son olarak yakın zaman önce WhatsApp için de Liquid Glass tasarımı kullanıcılara sunuldu. Yakında daha fazla uygulamanın, Apple’ın yeni estetik diliyle entegre olacağı vurgulanıyor.