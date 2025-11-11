Valve’dan Steam platformuna ‘nefes aldıran’ tasarım değişikliği

Reklam

Steam, masaüstü mağaza arayüzünü güncelleyerek ürün sayfalarının genişliğini 940 pikselden 1200 piksele çıkardı.

Böylece platformda oyun görselleri ile fragmanlar için daha fazla alan sağladı.

Yeni güncelleme, artan görsel kalitesinin yanı sıra geliştiricilere yeni Steamworks araçlarıyla oyunlarını daha zengin bir formatta sunma imkanı veriyor.

Yıllardır PC oyuncularının vazgeçilmezi olan Steam, mağaza sayfa genişliğini artırarak daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor. Valve tarafından yapılan açıklamaya göre, pek çok sayfanın genişliği 940 pikselden 1200 piksele çıkarıldı. Şirket, 1200 pikselin, sayfayı karmaşık hale getirmeden daha fazla içeriği ekranda göstermek için iyi bir denge oluşturduğunu belirtiyor.

Daha fazla görsel alan, yüksek çözünürlük

Yenilenen arayüz, özellikle dar mağaza sayfaları hakkındaki şikayetleri gidermek amacıyla yapıldı. Artırılan yatay alan sayesinde görseller ve videolar artık daha yüksek çözünürlüklerde ve uygun en-boy oranlarında görüntülenebiliyor. Söz konusu değişim, platformda gezinen tüm kullanıcılar için fark edilir durumda.

Reklam

Güncellemenin önemli bir parçası, geliştirilmiş medya oynatıcısı deneyimi oldu. Temmuz ayında tanıtılan güncellenmiş Fragman Oynatıcı (Steam Trailer Player) ile uyumlu olarak, yeni bir carousel sistemi izleyicilere üç farklı görüntüleme modu arasında geçiş imkanı tanıyor. Modlar arasında gezinme kontrollerinin erişilebilir kaldığı sinema modu ve tam ekran seçeneği de bulunuyor.

Tüm cihazlara uyumlu tasarım

Valve, tarayıcı veya istemci penceresi 1200 pikselden daha dar olduğunda, Steam mağaza sayfalarının uygun şekilde küçülerek ekrana sığacak şekilde tasarlandığını vurguluyor.

Sayfalar, tabletler, Steam Deck ve mobil cihazlara uyum sağlayarak esnek bir yapı sunuyor. Hatta şirket eski ve küçük bir iPod üzerinde bile test yapıldığını ve temel işlevlerin çalıştığını ancak her şeyin çok küçüldüğünü esprili bir dille ifade ediyor.

Geliştiricilere yeni imkanlar

Steam’in büyük tasarım revizyonu, oyun yayıncılarına da yeni olanaklar tanıyor. Geliştiriciler, daha büyük arka plan görsellerini, açıklamalarda daha zengin metin formatlarını ve anlatımlı videoları daha kolay gömme imkanı sunan yeni Steamworks araçlarına erişim sağlıyor.

Valve, güncel görünümle eşleşmesi için mağazanın diğer bölümlerini de genişletti. Arama sonuçları, paket sayfaları (bundle pages), etiket merkezleri ve tavsiye listeleri artık daha uzun satırlarla geniş formatı kullanıyor. Steam İstatistikleri (Steam Charts) ve Haber Merkezi (News Hub) de yeni tasarım standartlarına uyacak şekilde güncellendi. Valve, gelecekte ana sayfa ve kalan diğer bölümleri de güncellemeyi planlıyor.

Şirket, kullanıcıların çoğunun istemciyi tam ekran çalıştırmadığını belirten Steam Donanım Anketi verilerini analiz ettikten sonra 1200 piksellik genişliği seçti. Geliştiriciler ise, genişletilmiş tasarımdan tam olarak faydalanmak için grafik varlıklarını güncellemeleri yönünde teşvik ediliyor.