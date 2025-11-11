Samsung, Apple Card’a rakip kredi kartı çıkarıyor

Reklam

Samsung, Apple Card'ın başarısını taklit ederek kendi finansal hizmet ekosistemini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Şirket, Visa destekli bir kredi kartı çıkarmak için Barclays ile son aşama görüşmelerini sürdürüyor.

Güney Koreli firma ayrıca dijital ön ödemeli hesaplar ve yüksek getirili tasarruf hesapları gibi hizmetlerle Samsung Wallet uygulamasının benimsenmesini artırarak ürün satışlarına ivme kazandırmayı hedefliyor.

Teknoloji devleri Apple ve Samsung arasındaki rekabet yalnızca akıllı telefon pazarıyla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Ortaya çıkan son raporlara göre finansal hizmetler alanına girmeye hazırlanan Güney Koreli şirket, Apple Card benzeri bir kredi kartı sunacak.

Sektöre yakın kaynaklardan gelen bu dikkat çekici iddialar, Samsung’un yalnızca bir ödeme aracı olmakla ilgilenmediğini gösteriyor. Şirketin aynı zamanda kendi ekosistemine entegre bir finansal çözüm getirerek kullanıcıların hayatlarının artık her alanında olmayı amaçladığı vurgulanıyor.

Samsung Card neler sunacak?

Wall Street Journal’a göre Visa destekli Samsung Card projesi kullanıcıların alışverişlerinde nakit para iadesi kazanmalarına olanak tanıyacak. Bu para doğrudan hesaplarına Samsung Cash olarak aktarılacak.

Kredi kartı, yeni Samsung cihazları satın almak veya ortak mağazalardan alışveriş yapmak için kullanılabilecek. Bu anlamda proje, Apple Card’a oldukça benzer bir deneyim sunacak.

2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde sunulan Apple Card, geri ödeme sistemi ve entegre tasarruf hesapları sayesinde milyonlarca aktif kullanıcıya ulaştı. Anlaşılan o ki Samsung da şimdi benzer bir strateji izleyecek.

Samsung, ön ödemeli hesaplar ve “Şimdi Al, Sonra Öde” hizmetleriyle dijital tekliflerini genişletmeyi planlıyor. Şirket aynı zamanda Samsung Wallet’ta halihazırda bulunan özellikleri de artırmayı hedefliyor.

Samsung Wallet, şirketin ana pazarı olan Güney Kore’deki popülaritesine rağmen henüz Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın bir kabul görmedi.

Şirket, yeni kredi kartı ve entegre finansal hizmetlerin Samsung Wallet’ın Batı pazarlarındaki benimsenmesini artırarak Apple Pay ve diğer mobil ödeme sistemlerine gerçek bir alternatif haline gelmesini umuyor.

2025 sonlarında ilk duyuru gelebilir

Samsung ve Barclays arasındaki görüşmelerin aylardır devam ettiği söyleniyor. İddialara göre her şey planlandığı gibi giderse resmi duyurunun 2025 yılı sonuna kadar yapılabileceği bildiriliyor.

Söylentilere göre Samsung Card’ın hizmete sunulması, Ocak ayının sonlarında 2026’da yapılması planlanan Galaxy S26 lansmanıyla aynı zamana denk gelebilir.