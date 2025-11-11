AB Komisyonu, Huawei ve ZTE’yi 5G ağlarından men edebilir

Reklam

Avrupa Birliği Komisyonu, güvenlik riski nedeniyle Huawei ve ZTE'yi telekomünikasyon ağlarından çıkarmayı yasal zorunluluk haline getirmeye hazırlanıyor.

Değerlendirme aşamasında olan bu karar, 5G ve fiber optik ağları da kapsayacak.

Karara uymayan ülkelere mali cezalar uygulanabileceği de konuşuluyor.

Avrupa Birliği, Çin merkezli Huawei ve ZTE şirketlerine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmayı planlıyor. AB Komisyonu, 2020 yılında üye ülkelere mobil ağlarda “yüksek riskli” olarak değerlendirilen tedarikçilerin kullanımını kısıtlamalarını tavsiye eden bir tavsiyeyi zorunlu hale getirmeyi düşünüyor.

Söz konusu önerinin kabul edilmesi halinde yeni kurallara uymayan üye ülkeler ihlal işlemleri ve mali cezalarla karşı karşıya kalabilir. Şu anda ağlarda hangi ekipmanın kullanılacağına ilişkin karar her ulusal hükümetin kendi sorumluluğunda. Fakat AB Komisyonu bu konuda bağlayıcı bir standart oluşturmayı değerlendiriyor.

Reklam

Huawei ve ZTE neden yasaklamak isteniyor?

Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre girişimin liderliğini Komisyon Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen üstleniyor. Bu bağlamda AB ülkeleri arasında ortak bir dijital güvenlik duruşu sağlanması amaçlanıyor.

Avrupa Birliği Komisyonu bu teklifin gerekçesi olarak telekomünikasyon altyapı güvenliğine işaret ediyor. Komisyon, Çin hükümeti ile güçlü bağları olan firmalara alan verilmesinin, ulusal güvenlik ve kritik altyapı kontrolü riskleri doğurabileceğini savunuyor.

Avrupa Birliği aynı zamanda altyapı projelerinin finansmanını amaçlayan Küresel Geçit programından fon transferinin, ülkelerin sistemlerinde Huawei veya diğer Çinli tedarikçilerden ekipman kullanmama taahhüdüne bağlanması olasılığını da görüşüyor.

AB ülkelerinin bu karara karşı tutumu ne?

Huawei ve ZTE’nin yüksek riskli tedarikçiler olarak işaret edilmesi, kararın geçerli bir yasal dayanaktan yoksun olduğunu düşünen Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan sert eleştiriler aldı.

Birçok Avrupa ülkesi şimdiden Huawei ve ZTE’yi dışlama yolunu tercih etti. Birleşik Krallık ve İsveç ilk sıralarda yer alırken, onları daha yakın zamanda Almanya ve Finlandiya gibi ülkeler izledi.

Öte yandan, İspanya ve Yunanistan gibi diğer üye ülkeler ise şu anda herhangi bir kısıtlama olmaksızın daha açık bir tutum sergiliyor.

İlerleyen aylarda 5G ağ güvenliği konusunun bir tavsiye niteliğinden bağlayıcı bir mevzuata dönüşüp dönüşmeyeceğini göreceğiz. Kritik altyapı kararları şu anda ülkelerin kendi sorumluluğunda olsa da AB Komisyonu’nun olası hamlesi, piyasadaki güç dengesini tamamen değiştirebilir.