Apple CEO’su Tim Cook, 2026’da emekli olabilir

İddialara göre Apple CEO'su Tim Cook, 14 yıllık görev süresinin ardından 2026'da emekli olacak.

Financial Times, Apple yönetiminin pürüzsüz bir geçiş planı için halefiyet çalışmalarını hızlandırdığını vurguluyor.

Şirketin Donanım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus, iç adaylar arasında en güçlü isim olarak öne çıkıyor.

Finantical Times’ın haberine göre Tim Cook, 2026 yılında emekliye ayrılabilir. Apple’ın son on yıldaki en ikonik ismi olan tecrübeli yönetici, yaklaşık on beş yıl boyunca şirketin başında kaldıktan sonra görevinden ayrılacak.

Steve Jobs’tan sonra Apple’ın liderlik koltuğuna oturan Tim Cook, şirkette pek çok önemli başarıyı sırtladıktan sonra görevini tamamlamaya hazırlanıyor. Uzun süredir Cook’un emekliliğine dair çeşitli dedikodular ortaya çıkıyor. Fakat artık önümüzdeki yıl bu teoriler gerçeğe dönüşecek gibi görünüyor.

John Ternus bir sonraki Apple CEO’su olabilir

2011’de görevi devralan Tim Cook, 14 yılı aşkın süredir görevde kaldıktan sonra 2026’da emekliye ayrılabilir. Apple yönetimi ve yönetim kurulu, mümkün olan en sorunsuz geçişi sağlamak için çok sayıda stratejik görüşme yürütüyor.

Önde gelen şirket içi adaylar arasında Donanım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus en öne çıkan isim olarak görülüyor. Fakat bu konuda henüz nihai bir karar verilmediğinin altını çizmekte fayda var.

Apple şimdiye kadar bu söylentiler hakkında henüz kamuoyuna bir açıklama yapmasa da adaylar arasında Ternus’un yükselişi, şirketin daha teknik ve ürün odaklı bir yaklaşıma odaklanan bir geleceği ciddi olarak düşündüğünü gösteriyor.

Basında çıkan haberler, bu hızlandırılmış planlamanın Apple’ın mevcut performansıyla bir ilgisi olmadığını da vurguluyor. Şirketin tatil sezonunda, özellikle de iPhone satışlarında rekor satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.

Beklenen görev değişikliği Ocak ayında gerçekleşebilir

Financial Times’a göre yeni Apple CEO’sunun resmi duyurusu, muhtemelen Ocak 2026 sonunda yayınlanacak olan bir sonraki çeyrek raporuna kadar ertelenebilir.

Ayrıca birkaç kilit yöneticinin ayrılması, bir liderlik revizyonunun fikrini güçlendiriyor. Mali İşler Direktörü Luca Maestri ve Operasyon Direktörü Jeff Williams’ın yakın zamanda görevlerinden ayrılması, Apple’da büyük bir yeniden yapılanmaya işaret ediyor.