Honor Robot Phone’un 2026’da piyasaya çıkacağı doğrulandı

Honor CEO'su Li Jian, konsept aşamasındaki Robot Phone'un 2026'da piyasaya sürüleceğini resmen doğruladı.

Merakla beklenen cihaz, gelişmiş yapay zeka özellikleri ve aktif olarak konuyu takip edebilen gimbal mekanizmalı mobil kameraya sahip olacak.

Özgün tasarımıyla öne çıkacak model, mobil fotoğrafçılar için piyasada fark yaratmaya hazırlanıyor.

Honor Robot Phone artık bir konsept olarak sınırlı kalmayacak. Çinli teknoloji şirketinden gelen son açıklamalar, bu sıra dışı ürünün yakında resmi olarak piyasaya sürüleceğini onaylıyor. Honor CEO’su Li Jian, Internet Conference World (Dünya İnternet Konferansı) etkinliğinde yaptığı konuşmada, cihazın 2026 yılında satışa sunulacağını doğruladı.

Bu ilginç akıllı telefon modeli, gelişmiş yapay zeka işlevleriyle desteklenecek ve gimbal üzerine monte edilmiş bir mobil kameraya sahip olacak. Bu yenilikçi tasarım hamlesi, mobil fotoğrafçılar için sınırları zorlamayı ve üst düzey bir fotoğraf/video çekim deneyimine odaklanılacağını bizlere gösteriyor.

Honor Robot Phone neler sunacak?

Şimdiye kadar görülen açılır kapanır modüllerden tamamen farklı bir tasarımla gelecek olan cihaz, geri çekilebilir bir kameraya sahip. Daha önce görülen prototipler, taşınabilir gimbal tabanlı video kameraların mimarisine çok daha benzeyen, gelişmiş bir mekanizma içeriyordu.

Bu gimbal tabanlı yapı, hareket halindeyken görüntüleri sabitlemenin yanı sıra olağanüstü video kalitesi için nesneyi aktif olarak takip edebiliyor. Tüm sistem, kullanılmadığı zamanlarda özel bir mekanik kapı ile korunuyor.

Honor, entegre yapay zekası sayesinde kullanıcıyla etkileşime girip dinamik olarak onu takip edebildiğini bildirdi. Üst düzey modeller arasındaki farkların azaldığı ve giderek daha homojen hale gelen bir pazarda bu cihaz, tüketicileri gerçekten de şaşırtacak gibi görünüyor.

Son derece iddialı olan bu proje, yüksek olabilecek nihai fiyat ve cihazın toplam ağırlığı başta olmak üzere bazı soruları da cevapsız bırakıyor. Aynı zamanda 2026’daki nihai sürümün ilk konsepte ne kadar sadık kalacağı sorusunun da belirsiz olduğunu eklemekte fayda var.