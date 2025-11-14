Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji Yapay Zeka

    ChatGPT için 20 kişiye kadar grup sohbetleri özelliği duyuruldu

    OpenAI, ortak fikir üretme süreçleri için ChatGPT'ye grup sohbetleri özelliğini getirdi.
    ChatGPT grup sohbetleri özelliği
    Görsel: OpenAI
    Reklam
    • OpenAI, kullanıcıların arkadaşları, aileleri veya iş arkadaşlarıyla aynı sohbet içinde ChatGPT ile işbirliği yapmasına olanak sağlıyor.
    • ChatGPT'ye gelen "grup sohbetleri" özelliği şu anda belirli bölgelerde test ediliyor.
    • GPT-5.1 Auto modeliyle desteklenen özellik, en fazla 20 kişiye kadar davetiye ile çalışıyor.
    • Şimdilik bu yenilikten yalnızca Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Tayvan'daki ChatGPT Free, Go, Plus ve Pro kullanıcıları yararlanabiliyor.

    ChatGPT şu ana dek kullanıcıları etkileşimleri için yalnızca “birebir” bir yaklaşım izliyordu. Bir tarafta insan, diğer tarafta ise üretken yapay zeka yer alıyordu. Fakat OpenAI şimdi bir adım daha ileri gitmek istiyor.

    Yapay zeka devi, ChatGPT ile grup sohbetleri özelliğini resmen duyurdu. Artık sohbet robotu iki ya da daha fazla kişinin aynı anda yapay zeka ile etkileşimde bulunmasına olanak tanıyacak.

    Reklam

    OpenAI tarafından test edilen yeni özellik, ChatGPT’nin örneğin arkadaş, aile ya da iş grupları tarafından kullanılmasına olanak sağlayacak.

    Bu sayede toplu bir şekilde seyahat planı yapmak, kurumsal raporlar hazırlamak veya belirli konuları derinlemesine incelemek gibi konularda üretken yapay zekadan daha pratik bir şekilde yararlanılabilecek.

    En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları

    ChatGPT grup sohbetleri nasıl çalışıyor?

    OpenAI tarafından geliştirilen bu yenilik şu anda test aşamasında. Oldukça pratik bir şekilde çalışacak özellik için her katılımcının kullanıcı adı ve fotoğraf içeren bir profil oluşturması gerekecek.

    Grup görüşmesi başlatmak için kullanıcıların ChatGPT’yi açması ve ekranın üst köşesindeki kişi simgesini kullanarak en fazla 20 katılımcı eklemesi gerekiyor. Kullanıcıları bir bağlantı aracılığıyla davet etmek de mümkün olacak.

    ChatGPT grup sohbetleri
    Görsel: OpenAI

    Grup mevcut bir sohbetten başlatılırsa, ChatGPT yeni bir sohbet oluşturacak. Bu sayede o ana kadar kaydedilen mesaj geçmişi diğer katılımcılar tarafından erişilemeyecek.

    Grupta 18 yaşın altında bir veya daha fazla katılımcı varsa, ChatGPT o kitle için uygun olmayan bilgilerin paylaşılmasını kısıtlamak üzere konuşmaları otomatik olarak yapılandıracak.

    En iyi yapay zeka seslendirme araçları (ücretli ve ücretsiz)

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi yapay zeka seslendirme araçları (ücretli ve ücretsiz)

    Henüz Türkiye’de kullanılamıyor

    OpenAI’ye göre grup sohbetleri özelliği, katılımcı etkileşimlerine en uygun yanıt modelini seçen, yakın zamanda yayınlanan GPT-5.1 Auto’ya dayanıyor. Bu yeniliği hem web sürümünde hem de ChatGPT uygulamalarında kullanmak mümkün olacak.

    ChatGPT grup sohbetleri şu anda Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore veya Tayvan’da ikamet eden Free, Go, Plus ve Pro planlarındaki kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Pilot aşamasında olan yeni özelliğin yakında Türkiye’deki kullanıcılara da ulaşması bekleniyor.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.