ChatGPT için 20 kişiye kadar grup sohbetleri özelliği duyuruldu

OpenAI, kullanıcıların arkadaşları, aileleri veya iş arkadaşlarıyla aynı sohbet içinde ChatGPT ile işbirliği yapmasına olanak sağlıyor.

ChatGPT'ye gelen "grup sohbetleri" özelliği şu anda belirli bölgelerde test ediliyor.

GPT-5.1 Auto modeliyle desteklenen özellik, en fazla 20 kişiye kadar davetiye ile çalışıyor.

Şimdilik bu yenilikten yalnızca Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Tayvan'daki ChatGPT Free, Go, Plus ve Pro kullanıcıları yararlanabiliyor.

ChatGPT şu ana dek kullanıcıları etkileşimleri için yalnızca “birebir” bir yaklaşım izliyordu. Bir tarafta insan, diğer tarafta ise üretken yapay zeka yer alıyordu. Fakat OpenAI şimdi bir adım daha ileri gitmek istiyor.

Yapay zeka devi, ChatGPT ile grup sohbetleri özelliğini resmen duyurdu. Artık sohbet robotu iki ya da daha fazla kişinin aynı anda yapay zeka ile etkileşimde bulunmasına olanak tanıyacak.

OpenAI tarafından test edilen yeni özellik, ChatGPT’nin örneğin arkadaş, aile ya da iş grupları tarafından kullanılmasına olanak sağlayacak.

Bu sayede toplu bir şekilde seyahat planı yapmak, kurumsal raporlar hazırlamak veya belirli konuları derinlemesine incelemek gibi konularda üretken yapay zekadan daha pratik bir şekilde yararlanılabilecek.

ChatGPT grup sohbetleri nasıl çalışıyor?

OpenAI tarafından geliştirilen bu yenilik şu anda test aşamasında. Oldukça pratik bir şekilde çalışacak özellik için her katılımcının kullanıcı adı ve fotoğraf içeren bir profil oluşturması gerekecek.

Grup görüşmesi başlatmak için kullanıcıların ChatGPT’yi açması ve ekranın üst köşesindeki kişi simgesini kullanarak en fazla 20 katılımcı eklemesi gerekiyor. Kullanıcıları bir bağlantı aracılığıyla davet etmek de mümkün olacak.

Grup mevcut bir sohbetten başlatılırsa, ChatGPT yeni bir sohbet oluşturacak. Bu sayede o ana kadar kaydedilen mesaj geçmişi diğer katılımcılar tarafından erişilemeyecek.

Grupta 18 yaşın altında bir veya daha fazla katılımcı varsa, ChatGPT o kitle için uygun olmayan bilgilerin paylaşılmasını kısıtlamak üzere konuşmaları otomatik olarak yapılandıracak.

Henüz Türkiye’de kullanılamıyor

OpenAI’ye göre grup sohbetleri özelliği, katılımcı etkileşimlerine en uygun yanıt modelini seçen, yakın zamanda yayınlanan GPT-5.1 Auto’ya dayanıyor. Bu yeniliği hem web sürümünde hem de ChatGPT uygulamalarında kullanmak mümkün olacak.

ChatGPT grup sohbetleri şu anda Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore veya Tayvan’da ikamet eden Free, Go, Plus ve Pro planlarındaki kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Pilot aşamasında olan yeni özelliğin yakında Türkiye’deki kullanıcılara da ulaşması bekleniyor.