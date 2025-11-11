OpenAI kişisel sağlık asistanı uygulaması geliştiriyor

Reklam

OpenAI, yeni gelir kaynağı için kişisel sağlık uygulaması geliştirmeyi düşünüyor.

Şirket, bu alanda tecrübeli bir isim olarak Doximity kurucusu Nate Gross'u projeye lider atadı.

Fakat daha önce Google, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devlerinin başarısız olduğu sağlık hizmetleri sektörü, OpenAI için de çeşitli riskler barındırıyor.

Yapay zeka devi OpenAI, sağlık hizmetleri alanına girmeye hazırlanıyor. Şu anda projeye ilişkin mevcut olasılıklar arasında kişisel tıbbi asistan ya da veri toplayıcı yer alıyor. Business Insider’ın OpenAI’a yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre şirketin yakın zaman önce gerçekleştirdiği bazı işe alımlar, firmanın bu konuda çalışmaları hızlandırdığını bizlere gösteriyor.

OpenAI, sağlık teknolojisi şirketi Doximity’nin kurucu ortağı Nate Gross ve eski Instagram çalışanı Ashley Alexander’ı yakın zaman önce bünyesine kattı. Gross’un sağlık hizmetleri stratejisine liderlik etmesi, Alexander’ın ise sağlık ürünleri başkan yardımcısı olarak görev yapması bekleniyor.

Ekim 2025’te düzenlenen HLTH konferansında Gross, OpenAI’nin haftalık yaklaşık 800 milyon aktif kullanıcısıyla oldukça geniş bir erişime sahip olduğunu söylemişti. Aynı zamanda bunların büyük bir çoğunluğunun ise tıbbi soruları yanıtlamak için yapay zekadan yararlandığını aktarmıştı.

OpenAI farklı pazarlara açılarak gelirini artırmayı hedefliyor

OpenAI, sağlık alanının yanı sıra satış ve hukuk gibi geleneksel pazarlardaki şirketlerle de rekabet etmeyi amaçlıyor. Şirket bu bağlamda yeni ürün ve hizmetler sunmayı planlıyor.

Bu kaynaklardan biri de e-ticaret olarak biliniyor. Geçtiğimiz haftalarda OpenAI, ABD’de ChatGPT üzerinden alışveriş yapma özelliği sunmaya başladı. Şirket, mağazalardan aracılık hizmeti için komisyon alarak bu alanda kendine bir ekonomi yarattı.

Şirketin yeni faaliyet alanı arayışları, gelir akışlarını çeşitlendirmekle ilgileniyor gibi görünüyor. Sağlık hizmetleri pazarı da OpenAI’ın gözüne kestirdiği sektörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Pek çok teknoloji devi sağlık alanında başarıya ulaşamadı

Reuters’ın haberine göre Google, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devleri de daha önce sağlık sektörüne adım atmayı denedi. Fakat şimdiye kadar bu büyük firmalar, sağlık pazarında pek fazla başarı kaydedemedi.

Google’ın tıbbi kayıt hizmeti 2011 yılında sonlandırılmıştı. Benzer bir yol izleyen Microsoft da HealthVault hizmetini 2019’da kullanıcı yetersizliği sebebiyle bitirdi. Son olarak Amazon’un Halo fitness takip cihazlarını 2023’te tamamen kapattığı biliniyor.