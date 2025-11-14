COINO’ya kayyum atandı: 637 milyon TL’lik varlığa el konuldu

Reklam

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, COINO AŞ kripto platformu üzerinden suç gelirlerinin aklandığı şüphesiyle geniş çaplı bir operasyon başlattı.

MASAK raporlarına göre COINO'nun hesaplarına 2025'in ilk yarısında 12 milyar TL'ye yakın olağan dışı bir para girişi tespit edildi.

Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait değeri 637 milyon TL'yi bulan mal varlıklarına el konuldu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) şirkete kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kripto varlık platformu COINO A.Ş’ye kayyum atandı. Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka ya da kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlamalardan sağlanan gelirlerin platform aracılığıyla aklandığından şüpheleniliyor.

BirGün’ün haberine göre soruşturma kapsamında şu anda 17 kişinin gözaltına alındığı biliniyor. Bununla brlikte şüpheli ya da yakınlarına ait olan toplamda 637 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu. Devlet tarafından el konan varlıklar arasında 10 araç, 7 taşınmaz ve COINO’nun da aralarında bulunduğu 16 şirket yer alıyor.

COINO ile ilgili mali bulgular ortaya çıktı

COINO’ya ait olan hesaplara, özellikle de bu yılın Ocak-Mayıs ayları arasında 11 milyar 948 milyon 942 bin 887 TL, yani yaklaşık 12 milyar TL’lik ciddi bir para girişi saptandı. Öte yandan şirkete ait olan hesaplar üzerinden toplamda 12,3 milyar TL’lik paranın yurt dışı merkezli kripto borsalarına ve tüzel kişilere aktarıldığı vurgulandı.

COINO üzerinden 769 milyon USDT giriş/çıkışı gerçekleştirildiği aktarıldı. Bu meblağın 330 milyon USDT’sinin herhangi bir platformda kayıtlı olmayan cüzdanlara yollandığı tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), COINO’ya kayyum olarak atandı. Dolayısıyla platform şu anda devletin kontrolüne geçmiş oldu. Bu sayede olası mağduriyet durumlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

COINO’daki tüm işlemlerin şu anda durdurulduğu aktarılıyor. Platformda yer alan hesaplar incelemeye alınırken, kullanıcıların erişimi ise askıya alınmış görünüyor.